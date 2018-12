Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan Nacional de Energía Eléctrica, el cual apuesta invertir 20 mmdp a rehabilitar las 60 hidroeléctricas del país a fin de generar más energía y limpia.“Estas hidroeléctricas pueden producir más energía si se modernizan. Hay que explorar la posibilidad de modernizar la generación de energía, el sistema de turbinas para utilizar el agua, toda esta infraestructura. Además, sería ya muy difícil y complejo estar pensando en construir nuevas hidroeléctricas”, comentó.“Si ya se tiene esta infraestructura, vamos a potencializarla. Vamos a modernizar estas plantas y que se frene el desmantelamiento de la CFE. No se va a cerrar una sola planta más. Se acaba la política de estar cerrando las plantas de la CFE”.Por otro lado, desde la Central Hidroeléctrica de Chicoasén II de Chiapas, el primer mandatario afirmó que va a instruir a que se realice una auditoría técnica administrativa en la Comisión Federal de Electricdad.“Va a corresponder a los directivos, a los técnicos de la CFE, hacer una auditoría técnica administrativa a la Comisión Federal de electricidad y estamos haciendo un gran esfuerzo porque vamos a ahorrar. Vamos a evitar la corrupción y hacer un Gobierno austero para que el presupuesto nos rinda”, mencionó López Obrador.Y, agregó que el neoliberalismo fue el causante del desmantelamiento de la CFE para poner la energía eléctrica en manos de particulares, por lo que prometió que el subsidio que se le dan a esas empresas privadas se terminará en su Gobierno.“Ahora, se compra la energía eléctrica a precios elevadísimos y todo eso se tiene que revisar. Muchos piensan de que el subsidio es para el consumidor, pero no. Se están subsidiando a los particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Eso se va a terminar”, enfatizó.

