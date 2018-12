Presiona Alonso para evitar nulidad: Barbosa

Ciudad de México— El excandidato de Morena-PT-PES, Miguel Barbosa, defendió el proyecto del Magistrado José Luis Vargas que perfila anular la elección a Gobernador de Puebla en la cual triunfó la frentista Martha Érika Alonso.A través de un video, el morenista acusó que el PAN, la candidata y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, están presionando políticamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal para evitar la nulidad de los comicios."Han generado toda una presión política que tiene como propósito debilitar al Magistrado y tiene como propósito generar todo tipo de condición que obligue al Tribunal en su conjunto a darles la razón", señaló."Estamos esperando que la justicia se aplique; yo nunca esperé que la justicia electoral se aplicara en los órganos poblanos, porque están controlados".En ese sentido, manifestó su apoyo al Tribunal federal para que aplique la ley en torno a la elección de Gobernador de Puebla."Todo el apoyo institucional a la Sala Superior del Trife y todo el reproche ciudadano a ellos que quieren manipular a la justicia, a los que quieren presionar políticamente a la justicia, a los que quieren seguir siendo privilegiados del poder, no lo vamos a permitir", expresó Barbosa.El morenista aseveró que la difusión del proyecto de resolución a través de la cuenta de Twitter del Magistrado José Luis Vargas, el domingo pasado, no es violatoria de ninguna ley, ni provoca el impedimento para que éste siga conociendo del asunto.El senador acusó que desde el cierre de la jornada electoral del 1 de julio empezó la manipulación de los paquetes, resultados y actas por parte de las autoridades electorales.Indicó que con el recuento total de votos ordenado por la Sala Superior del TEPJF fue posible detectar miles de anomalías generadas en la paquetería electoral."Eso y todo el abusivo resguardo, la manipulación de la paquetería electoral que se llevó a cabo en la bodega general estatal, donde se contuvo todo el material de la elección hizo que se perdiera la cadena de custodia", afirmó.Por ello, precisó, cualquier conteo o recuento desde ese material no garantiza la certeza en los resultados de la elección.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.