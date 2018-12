Ciudad de México— La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, reitera su postura: Vayan por los corruptos y que cada quien asuma su responsabilidad, pues la justicia no puede estar condicionada a la voluntad de una persona."Que no haya perdones para nadie", plantea, en referencia a la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido amnistía a ex funcionarios federales señalados por delitos de corrupción.En entrevista con Reforma, la senadora dijo que el nuevo momento coloca a su partido alejado del neoliberalismo y con una definición ideológica en el centro-izquierda socialdemócrata.¿La ausencia de Enrique Peña Nieto amplía tu margen de maniobra?Ahora somos los priistas quienes no estamos en el gobierno claramente, que debemos hacer este ejercicio.No los priistas, hablo de la presidenta...Ya no somos el partido del gobierno y eso nos da un amplio margen para tomar decisiones, para debatir internamente los nuevos paradigmas del partido.¿Qué tanto presionan los grupos que, habiendo primer priista se contenían, y hoy se destapan?Tenemos en el PRI una gran pluralidad interna y eso es bueno, porque que si no hubiera ese interés por el partido, no habría esta intensidad.Lo que grupos, corrientes, personajes, y la militancia de todo el país reclaman es tener voz en la toma de decisiones del partido y eso es lo que estamos haciendo.Déjame citar una declaración que hiciste en relación con el perdón a los corruptos. ¿Estás diciendo: no perdón a la corrupción?No perdón a la corrupción es una demanda y una exigencia de los mexicanos, todos.¿No es un tiro en el pie?No, desde luego que no. Todos queremos un sistema que funcione, donde tengas responsabilidad y la enfrentes, que no haya perdones para nadie. Es, otra vez, esta visión voluntarista del poder y de la aplicación de la ley, con la que no estamos de acuerdo en una democracia.¿Estás diciendo a Andrés Manuel: ve por los corruptos, en vez de andarlos perdonando?¡Claro! Cualquier institución debe cumplir con su responsabilidad.El ex encargado de la PGR, Alberto Elías, en su último día detuvo la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya...Pues, si tiene una responsabilidad administrativa, que la enfrente.¿Tú dices: vayan por Lozoya?Vayan por los que tienen una responsabilidad. No le pongo nombre porque no sé. Lo que sí digo es que no se puede perdonar o decidir la aplicación de la ley y que se haga justicia por una decisión política; de nadie, del Presidente o de un titular de una dependencia.La ley se debe aplicar siempre y las responsabilidades se tienen que enfrentar siempre. Necesitamos reconciliación en el país, sí, pero también necesitamos tener confianza en que las instituciones no van a estar sometidas a la voluntad de una persona.¿Así sienten en el banquillo a Peña Nieto?Así sienten en el banquillo a cualquier persona que haya sido parte de un gobierno federal, estatal o municipal. Los servidores públicos, todos, deben, debemos, responder ante la ley por nuestros actos. No debe estar sujeta la justicia a la decisión política de nadie.Ruiz Massieu considera que la renovación en su partido no sólo significa un relevo en la dirigencia, y asegura que en los últimos cinco meses han trabajado para concretar cambios internos.El candidato presidencial que tuvieron trabajó con gobiernos panistas y con gobiernos priistas ¿No es ya la hora de que definan su perfil político?Estamos definidos. Parte de lo que la militancia nos ha expresado es: Hagamos que nuestra declaración de principios se aplique de manera cotidiana. Hay un reclamo de la militancia que percibe un alejamiento de nuestra declaración de principios.¿Cómo resumirías esa línea política que demanda la militancia?La militancia demanda apego a los documentos básicos, sobre todo la declaración de principios, donde se establece con toda claridad que somos un partido de centroizquierda socialdemócrata.¿Ya no son neoliberales?No. no, no. Hay un gran sentimiento de la militancia por haber privilegiado políticas públicas que no estaban tan apegadas a nuestros principios ideológicos. Hay un reclamo de reivindicación de los documentos básicos del partido.¿Reprochas a los anteriores gobiernos priistas haber adoptado políticas neoliberales?No, yo no reprocho nada a los gobiernos anteriores. Nuestros gobiernos han articulado políticas públicas para lograr los fines que tiene el partido: justicia social y democracia; hay que revisar en su contexto las decisiones que se fueron tomando.Lo cierto es que hay que reencontrarnos con nuestros principios como priistas y, a partir de ahí, hacer un planteamiento a la ciudadanía para que nos vuelva a ver como alternativa política.