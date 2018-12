Ciudad de México- México pierde al año entre 2.500 millones y 3.500 millones de dólares debido al robo de combustible de ductos estatales en los que delincuentes abren tomas clandestinas, dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.``No se tiene todavía una cifra exacta" de las pérdidas, afirmó el mandatario. La empresa estatal Petróleos Mexicanos no ha actualizado desde septiembre el número de tomas ilegales descubiertas, aunque en el último informe que dio dijo haber encontrado 11.240 en los primeros nueve meses de 2018, es decir, unas 41 por día.La sustracción de gasolina y diésel en México implica además sobornos y amenazas a empleados de Pemex, robo de camiones cisterna para mover el combustible y enfrentamientos entre grupos antagónicos.Debido a esa rivalidad, los homicidios aumentaron en estados como Guanajuato, donde prolifera el robo de combustible.López Obrador se ha comprometido a promulgar leyes más severas para sancionar esta actividad ilícita.``Se va a convertir en delito grave el robo de combustible y esto significa que no van a tener derecho a fianza", declaró López Obrador en conferencia de prensa. ``En el caso del delito de robo de combustible, incluye a los que extraen y a los que distribuyen el combustible".Los grupos implicados en el robo de combustible reclutan a comunidades completas para que sirvan de vigías y obstruyan las operaciones militares o policiales en localidades pobres.Cuando la gasolina o el diésel se fugan de las tomas ilegales, los lugareños a menudo recogen el combustible.Debido a la naturaleza inusual de este delito que implica a las comunidades, López Obrador también propuso medidas inusuales para combatirlo: dijo que imprimirá copias de un texto gubernamental de 1944 sobre ética y civismo y lo enviará a las familias.``Se los voy a enviar a los adultos mayores para que nos ayuden, orientando en la familia; hablando con los nietos sobre la importancia de mantener principios, de mantener ideales, de mantener valores", agregó.López Obrador dijo que también solicitará el apoyo de las madres para que contribuyan a la disuasión de la delincuencia.El mandatario dijo que desea ``pedirles a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos. Las madres que quieren mucho a los hijos y nunca una madre va a aceptar que un hijo comete un ilícito".``Entonces pedirles que nos ayuden, orientando a los jóvenes, que no caigan en la tentación de la delincuencia", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.