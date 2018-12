Ciudad de México— Cientos de personas hacen fila en Cámara de Diputados para solicitar recursos públicos de 2019 que se destinarían a obras públicas, apoyo a programas y eventos culturales.Como no se había visto en otros años, la fila inicia en el edificio D, donde está la Comisión de Presupuesto, y rodea la plaza cívica del recinto.Hoy, es el último día para registrar las solicitudes de recursos, por alcaldes, representantes de instituciones del Gobierno federal y organizaciones civiles.De acuerdo con el método establecido por la Cámara, los solicitantes primero deben ir a la comisión temática que corresponda. Por ejemplo, para una obra de agua potable, a la Comisión de Recursos Hidráulicos; para carreteras, a la Comisión de Comunicaciones.Hecho el trámite, los interesados han tenido que formarse por horas para hacer el respectivo registro ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Miguel Ángel Cuellar, director de Obras Públicas de Huauyacocotla, Veracruz, dijo que su apuesta es una carretera que conecte con Tulancingo, Hidalgo, para que sea más rápido llegar a la huasteca.El problema de este año, dijo, es que no hubo un registro previo vía internet en la carpeta de proyectos de Hacienda.José Cruz Lagunes, de La Antigua, Veracruz, indicó que metió la solicitud para pavimentar 10 calles. Hace un año, metió cinco y logró una calle, le etiquetaron sólo un millón de pesos."Está el paleleo, pero este año los diputados son muy accesibles, más amables", comentó.José Luis Santos, de Lampazos, Nuevo León, estima que ha pasado 52 horas en la Cámara de Diputados, porque desde que llegó no ha salido. Pasó la noche en la oficina de un diputado del PAN y desde ahí armó los expedientes que le pidieron para poder registrar 59 proyectos."Ayer no dormí, veamos si servirá de alto todo este trámite", dice Santos quien comenta que otros años ha pasado por lo mismo, pero esta vez hay más gente y papeleo.Quienes hacen los trámites, con filas de seis a cinco horas, están parados y se turnan con otros compañeros de trámite para ir al baño o comer. Han sufrido, también, de horas de sol y el contraste de los corrientes de San Lázaro a la sombra.El papeleo incluye solicitudes de recursos directamente dirigidos a los diputados que presiden las comisiones, fotos, argumentación de la necesidad de la obra o apoyo económico, anexos con la suma de la demanda de recursos por proyecto y la entrega de la información no sólo en papel, sino en archivos USB.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.