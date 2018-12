Ciudad de México— Jorge Winckler, Fiscal General de Veracruz, promovió un amparo ante el juez de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Xalapa para evitar su remoción mediante una reforma a la Constitución local como pretende Morena en el Congreso estatal.La solicitud de la protección de la justicia federal en contra de los actos del Congreso fue revelada por Jorge Reyes, un abogado de la entidad."El @FGE_Veracruz @AbogadoWinckler reta a los Diputados al @LegisVer y promueve amparo en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, esperemos el acuerdo, ya que pide suspensión de los actos que reclama @SCJN @CJF_Mx", publicó Reyes, quien ya ha litigado en tribunales teniendo como abogado opositor a Winckler.El Fiscal pretende el amparo indirecto contra el decreto número 749 por el cual se reforma el artículo 77 fracción primera, inciso D, de la Constitución de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, que establece que el Fiscal debe permanecer en el cargo por nueve años.Aparte, los diputados avalaron ayer la modificación del Artículo 33 de la Carta Magna local, a fin de poder remover del cargo con las dos terceras partes al titular de la Fiscalía.Las acusaciones entre el Gobierno de Morena y el Fiscal ocurren luego de la liberación de tres ex funcionarios cercanos al ex Gobernador Javier Duarte para enfrentar sus procesos fuera de la cárcel.Winckler acusó una alianza entre el Gobernador Cuitláhuac García y los duartistas liberados.Francisco Valencia García, ex director de la Comisión de Agua; Mauricio Audirac, ex Secretario de Finanzas, y Arturo Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública, dejaron el Penal de Pacho Viejo.En entrevista con REFORMA, Winckler reprochó que los tribunales hayan amparado a los acusados con la modificación de la medida cautelar tras considerar que los delitos imputados no son graves."No se comparte ese criterio, la desaparición forzada de personas es gravísimo, de lesa humanidad, pero tenemos que sujetarnos a estas disposiciones, por lo que hace a los temas patrimoniales, se establecieron garantías económicas muy pequeñas, por ejemplo, si desviaron mil 200 millones de pesos, pagaron un millón para enfrentar su proceso en libertad, es inverosímil", cuestionó.Aclaró que aún con esa medida cautelar, los acusados no fueron exonerados de los delitos imputados.-¿Cómo está interviniendo el Gobierno que encabeza Cuitláhuac García en esto?"Desde el momento en que les comienzan a autorizar conferencias de prensa en el interior del Penal de Pacho Viejo, es increíble, concesiones en ese sentido, que salgan a decir que fueron maltratados en una área dependiente de la SSP como es el penal, es obvio que traen ya una campaña en ese sentido", dijo."Si hubiera un dato sólido (del apoyo a duartistas) se iniciarán investigaciones, como pudiera ser el hecho de que pretenden regresar a los acusados los bienes que ya son del Estado de Veracruz, sería gravísimo".-¿Asegura que existe una alianza entre el Gobierno de Veracruz y los duartistas?"Evidentemente sí, ahí hay una alianza, y lo vemos por las campañas mediáticas ligadas directamente al Gobierno estatal, yo te puedo decir que el Secretario de Gobierno, Erik Cisneros, declaró previo a esto que ya sabía de la salida de estas personas, de manera cronológica ¿Cómo lo sabía si no tiene acceso a los expedientes?", cuestionó.