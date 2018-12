Pide AMLO que se apruebe la Ley de Austeridad Republicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso de la Unión que apruebe la Ley de Austeridad Republicana, para acabar con los lujos de los servidores públicos y terminar con los asesores, los autos de lujo, los vinos, viajes al extranjero y hasta los bonos que se les otorgan, publicó El Universal.En su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que ve con buenos ojos la Ley de Austeridad Republicana que alista para su aprobación la Cámara de Diputados, porque tiene que haber austeridad porque el poder es humildad y no fantocherías, prepotencias y lujos.“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. (Benito) Juárez decía que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de vehículos de lujo, aviones, helicópteros, nada de viáticos para comidas en restaurantes de lujo, vinos, viajes al extranjero sin límites, asesores también al por mayor, bonos, hasta bonos por fatiga."Todo eso se termina, es una etapa nueva y que se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios y se va a aplicar”, declaró desde el salón Tesorería de Palacio Nacional".El Presidente aprovechó el tema de austeridad para arremeter contra los funcionarios de los órganos autónomos y reguladores, quienes tienen salarios de hasta 300 mil pesos mensuales.Criticó que en el pasado se agrandó el gobierno y se crearon instituciones para todos, comisiones y con muy buenos sueldos, y que incluso se reprodujeron como hongos después de la lluvia.“Les voy a dar dos casos, el de la transparencia, cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. Se creó ¿y en qué ha contribuido para reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca. A la par de que se creó este organismo, los sueldos de los del Instituto de la Transparencia, hasta de 300 mil pesos mensuales”, dijo López Obrador.“Otro instituto, el de la Evaluación Educativa: mil 500 millones de pesos, lo mismo, los altos funcionarios, bien atendidos, bien servidos, en el caso del sector energético: órganos reguladores como hongos después de la lluvia, surgieron, aparecieron, organismos reguladores para el gas, para la electricidad, para el petróleo, de energía, los sueldos… también de 300 mil pesos”, sentenció.EL UNIVERSAL publicó este viernes que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tiene lista la ley para cancelar bonos y compensaciones extraordinarias para todos los funcionarios públicos, legisladores, para los integrantes del Poder Judicial y los trabajadores de los órganos autónomos.El dictamen, que se pretende discutir el próximo martes 11 y que proviene de las iniciativas que presentaron diputados de Morena, entre ellos, Mario Delgado, también prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida o pensiones que no otorguen las leyes de seguridad social. Así como seguros de ahorro para el trabajador, Seguros de Separación Indivudualizado, o cajas de ahorro especiales.El documento del cual El Universal posee una copia, también cancela la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo y elimina la adquisición de vehículos de lujo cuyo valor supere las 4 mil 343 Unidades de Medida.Los empleados de alto mando y servidores públicos de confianza laborarán de lunes a viernes en un horario extraordinario y tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas y se prohíbe convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes de contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes o inversionistas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.