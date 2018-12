Ciudad de México— Los secretarios técnicos de los Consejos Estatales de Seguridad serán sometidos a exámenes de control y confianza, adelantó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.El funcionario será el responsable de designar a dichos funcionarios luego que esta semana se acordó con gobernadores que los "superdelegados" federales no ocuparán esa posición."Todo el personal vinculado con tareas de seguridad, comenzando por el titular de la Secretaría, estamos programados para presentar exámenes de confianza", afirmó en entrevista."No sólo son los cuerpos policiales, son también los servidores públicos de las áreas de dirección de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia, de todas las áreas; los Secretarios Técnicos de las mesas estatales pasarán también por este proceso".Tras participar en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, Durazo informó que está conformando una lista de posibles perfiles para ocupar la Secretaría Técnica de los Consejos de Seguridad en cada una de las 32 entidades y de las 150 coordinaciones territoriales creadas hasta ahora.El listado, precisó, podría darse a conocer la próxima semana.Indicó que el perfil idóneo es de personas con conocimiento del tema de seguridad, con oficio político y reconocimiento social.Por ello, acotó, no necesariamente serán designados funcionarios con carrera en el área de seguridad, como mandos militares y navales."Estamos buscando perfiles de gente que conozca el tema, que tenga reconocimiento social por su desempeño limpio y comprometido, que tengan también la sensibilidad política para realizar la función en un ambiente de armonía, colaboración y suma de esfuerzos", describió.Durazo sugirió que no existe impedimento para nombrar perfiles allegados a Morena."Podrían ser (mandos militares y navales), no necesariamente, no está nadie excluido, lo que necesitamos son personas con el perfil ideal y por supuesto con un compromiso con el proyecto, con la Cuarta Transformación", afirmó."¿Por qué habrían de ser excluidos los morenistas? Si ellos ayudaron en la construcción del triunfo, también deben ayudar en la conducción del Gobierno; ni la calificación o condición de morenistas los habilita por sí solos, pero tampoco los deshabilita o los descalifica".Continuarán uso de polígrafoEl Secretario de Seguridad informó que continuará el uso de la herramienta del polígrafo en las pruebas de control de confianza.Sin embargo, el funcionario precisó que sus resultados no serán preponderantes en el examen, ante los cuestionamientos sobre la validez de sus resultados.Afirmó que se dará mayor importancia al examen socioeconómico."La decisión es asumir la certificación con una visión amplia, todas aquellas pruebas que nos ayuden a evaluar con una visión integral la capacidad de una persona que aspira a participar en los cuerpos de seguridad", indicó."Y eso implica el polígrafo, que es un medio convencional que tiene su utilidad, y por supuesto hay señalamientos sobre algunas limitaciones, pero un complemento fundamental de la prueba de confianza es la investigación de carácter socioeconómico".

