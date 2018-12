Ciudad de México— Por el feminicidio de su esposa y sus dos hijas, José de Jesús López Bautista, ex policía Federal, mejor conocido como el Caníbal de Tecámac; fue condenado a prisión vitalicia.Derivado de la última audiencia celebrada ayer por la tarde en los juzgados estatales de Ecatepec, José de Jesús fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel y pagar un millón 330 mil 701 pesos por reparación de daño a la familia de Esther Alicia, quien era esposa del ex agente.De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la jueza encargada del caso le fijó una multa 441 mil 800 pesos, más el pago de reparación de daño, y sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.El 7 de enero de este año, José de Jesús fue detenido al interior de su casa en la Colonia Héroes de Tecámac, en el Municipio que lleva el mismo nombre, ante la denuncia de sus familiares que no tuvieron contacto con Esther y sus hijas después de la celebración de Fin de Año.Según los testimonios durante el juicio, la madre del ex agente avisó a los familiares de Esther, ya que José de Jesús evadía las llamadas y aseguraba que la mujer se había ido de la casa llevándose a sus hijas, sin embargo, según las indagatorias de la Fiscalía, el hombre acuchilló a Esther y asfixió a las dos niñas de 5 y un año de edad.Luego, descuartizó los cuerpos y fue detenido cuando pretendía prenderles fuego para deshacerse de la evidencia."Cabe mencionar que esta es la segunda sentencia de prisión vitalicia por feminicidio que consigue la Fiscalía de Justicia mexiquense en este 2018; la primera fue obtenida en marzo pasado en contra de Fernando González García, quien asesinó a dos mujeres en el Municipio de Naucalpan, en septiembre del año 2016", dijo la Fiscalía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.