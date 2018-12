Ciudad de México— Luego que el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció que las evaluaciones docentes serán diagnósticas, legisladores y especialistas exigieron no bajar la guardia en la profesionalización y crear mecanismos para garantizarla.En entrevista, Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, indicó que hay dudas que deben aclararse."Lo que me preocupa es ¿cuáles son las opciones para que la formación sí sea formación de calidad?, ¿qué vamos a hacer cuando los docentes no quieran evaluarse?, ¿de qué manera vamos entonces realmente a poder incentivar a mejorar la formación docente? Creo que hay muchas interrogantes", señaló.Llamó a que se tomen medidas para que no haya regresiones en la profesionalización y pidió que los cursos de capacitación vayan enfocados en la mejora de los perfiles y sus conocimientos."Se deben comprometer a que va a haber mayor formación docente, pues en mucho el problema ha sido la calidad de los mismos, ¿qué van a hacer para que los cursos de capacitación que se le dan a los docentes realmente le sirvan para su formación y no termine como hubo el problema en los 90, que cuando se hablaba de carrera magisterial era de cursitis?", dijo."La cursitis se le daba a los docentes tomando muchos cursos, pero pocos que tenían que ver con la labor docente".El senador Juan Zepeda, miembro de la Comisión de Educación, exigió que haya mecanismos para garantizar que la calidad de la docencia en México no decaiga."Si van a continuar las evaluaciones y no va a haber ningún castigo, la realidad es que es contradictorio porque tú sabes que la evaluación es necesaria para que podamos aprobar, pero si no lo hacen y las pruebas las pueden presentar las veces que sean necesarias sin aprobar, por eso nuestro sistema educativo está en crisis", planteó."Yo creo que sí se tendrían que generar un mecanismo de evaluar y obligar a los maestros a que tienen que pasar la evaluación y generar un tipo de mecanismo, y si no generar algún tipo de sanción que obligue a los maestros a prepararse para poder pasar la evaluación, porque si no es regresar al viejo esquema".El perredista solicitó al titular de la SEP que preparen un plan para evaluar y no improvise."Porque hoy su declaración es una improvisación a la presión de la CNTE y del SNTE. Ni más ni menos, que no se sometan a las presiones", agregó.La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, consideró que es un acierto que se haya eliminado el carácter punitivo de esta evaluación y pidió que los esfuerzos se centren en la profesionalización de los docentes."Nosotros lo hemos hecho saber desde hace tiempo, estamos en contra de que la evaluación sea punitiva. Claro que se tienen que hacer mecanismos de formación y evaluación de los maestros, pero con base en el crecimiento profesional, no como una herramienta punitiva como lo estaba manejando la reforma", dijo.En tanto, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña, consideró que la ruta elegida por Moctezuma es la idónea, al señalar que además de buscar la profesionalización de los profesores, reforzaría la relación con ellos y habría mejorías en las aulas, reflejadas en la educación de niños y jóvenes."Es un hecho importante porque a partir de ahí ya se tiene claridad de un diagnóstico del estado educativo nacional. Yo creo que ahora los maestros van a tener certeza, van a estar más tranquilos, creo que van a servir como lo han hecho independientemente de todas estas situaciones", opinó.