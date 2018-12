Afirma Fepade que resolvera indagatoria a Emilio Lozoya

Ciudad de México— La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) dijo que acatará la orden de un juez para resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.En un comunicado, la dependencia federal se comprometió a agilizar las diligencias para determinar la carpeta de investigación que lleva a cabo por delitos electorales contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)."La Fepade informa que acatará la resolución emitida por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, sobre el caso relacionado con un ex director de Petróleos Mexicanos."La Fepade es respetuosa de los ordenamientos judiciales, se agilizarán las diligencias ordenadas para el desarrollo de la investigación", dijo el organismo investigador.Reiteró su compromiso con la transparencia, la actuación en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso.Cabe decir que el fallo judicial en favor del ex funcionario aún puede ser recurrido por la PGR y alargar el veredicto final durante varios meses, mismo que le tocaría dictar a un tribunal colegiado.Ayer la juez la juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia a Lozoya, para que resuelva si la acusación contra Lozoya está prescrita y determine la carpeta de investigación, es decir, que decida si ejerce acción penal, la archiva o envía a la reserva."Ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos, para que el Ministerio Público responsable, esté en aptitud de determinar la carpeta de investigación, en razón de que corresponde a éste en uso de sus facultades legales y constitucionales, y no a esta juzgadora el sentido en que debe determinarla", sentenció la juzgadora.Ortega Tlapa dio un plazo de 30 días hábiles a la Fepade para determinar si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato.Cuando concluya ese plazo, fijó otro periodo de 40 días para determinar en definitiva la investigación.

