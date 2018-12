Exigen universidades 94 mmdp para 2019

Ciudad de México— En el marco de la crisis por la que atraviesan 10 universidades del País, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) pidió un total de 94 mil 150 millones de pesos para 2019.En una reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la que acudió el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, la Anuies demandó un incremento de más del 121 por ciento en fondos extraordinarios para 2019.En recursos ordinarios, solicitó 83 mil 972 millones de pesos, es decir, 3.5 por ciento más que el año pasado, mientras que en fondos extraordinarios pidió 10 mil 178 millones de pesos, un incremento de más del 121 por ciento con respecto a 2018.Durante el encuentro, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, advirtió que sin certeza económica las instituciones de educación superior difícilmente podrán ser parte de la transformación planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador."Reiterar la solicitud de Anuies a esta comisión de apoyo de incremento al presupuesto de las universidades y de las instituciones de educación superior. Un incremento que necesitamos porque queremos cumplir, queremos sumarnos a este proyecto educativo de la cuarta transformación, una forma de hacerlo es teniendo certeza", aseguró.Rodríguez Casas reconoció que en los últimos años han tenido incrementos presupuestales. No obstante, éstos no han superado los 5 puntos porcentuales."En los últimos años hemos tenido, es cierto, incrementos, pero han sido incrementos reducidos. Los mayores incrementos llegan a los cinco puntos, no más allá, que han sido insuficientes", insistió.El titular del IPN afirmó que de cara a la negociación del presupuesto 2019, las universidades no se limitarán a estirar la mano. Dijo que están dispuestas a suscribir dos acuerdos a cambio de mayores recursos: aumentar sus "autogenerados" e incrementar su calidad y cobertura."Las universidades no estamos solamente extendiendo la mano, el compromiso de aumentar nuestros autogenerados. Y dos, el compromiso que establecemos de incrementar la calidad y de incrementar la cobertura, pero necesitamos apoyo de todos ustedes", manifestó.En tanto, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública demandaron acompañar el esfuerzo de austeridad del Gobierno federal, establecer compromisos en materia de percepciones y permitir que éstos sean plasmados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, aseguró que la administración saliente no sólo no dejó dinero para que las universidades públicas concluyan el año, sino que muchos de los recursos enviados a los estados no bajaron a las instituciones."No hay recursos para terminar el año, eso es, entonces tenemos que ver cómo buscamos los recursos, es que no dejaron los recursos y, además, los recursos que llegaron a algunos estados no les llegaron a las universidades", reconoció.En entrevista luego de reunirse con la ANUIES e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se negó a informar cuáles fueron las entidades federativas que no bajaron los recursos a sus universidades.No obstante, lamentó que la administración saliente le heredara el problema al actual Gobierno."Nos encontramos con que no cumplieron con el término de año, con los compromisos que se había ido estableciendo con las universidades, y nos dejaron con el problema, heredaron el problema", indicó.El funcionario federal criticó que en el sexenio pasado la crisis de las universidades tuvo un enfoque político, ya que se atendieron las necesidades de algunas y se ignoraron las de otras."La forma en la cual se fue administrando el problema nos parece que fue una administración de corte político con relativos tintes ideológicos porque hay un trato diferenciado de intención de división de las universidades, de atención en algunos casos; estuvieron administrando, Hacienda saliente, este problema", señaló.Concheiro dijo que la instrucción del Presidente López Obrador en materia de educación superior es hacer una transformación estructural de las universidades."Nosotros quisiéramos colocar por delante el proyecto de una transformación estructural de nuestras universidades. ¿Cómo? A través de la debida autonomía de las mismas, no queremos tocar ese punto, pero que hay que ir a una transformación profunda, no solamente poniendo por delante el tema presupuestal, que es fundamental para poder operar, sino los contenidos, el sentido de nuestra educación", sostuvo.