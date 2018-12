Descartan destinar bonos a Sta. Lucía

Los recursos para comenzar los estudios y las primeras inversiones del Aeropuerto de Santa Lucía no serán financiados con las emisiones de bonos que tenían por objetivo la construcción del proyecto en Texcoco, aseguró el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera."De Santa Lucia, todos los estudios y las inversiones iniciales van a ser hechos de los presupuestos generales, está completamente desligada del bono. No hay ninguna conexión ni legal, ni presupuestaria con el bono", afirmó en entrevista.De acuerdo con Herrera, la estructura de financiamiento que se planea mantener no se dirigirá a nuevos proyectos, ni tampoco a mejoras del Aeropuerto Benito Juárez.En el caso de actual aeropuerto (AICM), explicó que habrá dos fuentes a través de las cuales se financiarán los proyectos de inversión de 2019, una parte que viene de la TUA y otra, que Herrera calificó como más importante, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).Sobre los mil 800 dólares requeridos para realizar la recompra de los bonos, el subsecretario explicó que provendrán de los recursos que se encuentran en el fideicomiso, por lo que no representarán un cargo al PEF."No van a ir con cargo al PEF, son recursos que ya están en el propio fideicomiso. El fideicomiso tiene alrededor de 120 mil millones de pesos y de ahí van a salir."Esos recursos ya existen, lo cual hace que la operación sea relativamente fácil de implementar porque por un lado ya se tiene un activo, se tiene dinero en la caja, y por el otro se tiene un pasivo, entonces lo único que se está haciendo es un neteo, tomando los recursos que ya se tienen para cancelar una deuda", explicó.Herrera señaló que los recursos del fideicomiso tendrán tres objetivos: pagar los bonos, a las constructoras y la Fibra E.Asimismo, explicó que la oferta de recompra está construida en tres pilares fundamentales: lograr una transacción justa, transparente y rápida.Según dijo, la respuesta de los mercados a la oferta ha sido favorable, por lo que esperan en una semanas cerrar la operación de manera exitosa, de acuerdo con la estrategia planteada, tanto de la reducción de la deuda, como de lograr el consentimiento de los tenedores para desligar los contratos del NAIM.Tampoco prevé anuncio oficial para cambios en el proyecto de Texcoco. Pero sí adelantó que en el Presupuesto para 2019, el cual se presentará a más tardar la próxima semana, se están contemplando recursos para Santa Lucía, y mejoras a los aeropuertos de Toluca y de la Ciudad de México, con el fin de comenzar a crear la red aeroportuaria anunciada por el Presidente de la República.

