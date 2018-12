Abre Segob análisis de presos políticos

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la dependencia abrirá un proceso de análisis, caso por caso, del listado de "presos políticos" susceptibles de ser liberados.En entrevista, dijo que si se detectan injusticias, se buscaría su libertad a través de distintas vías legales como la amnistía, el desistimiento de la acusación, la interposición de recursos ante el Poder Judicial o incluso la prescripción de la acción penal."Quiero ver caso por caso y por supuesto que si hay injusticias, sobre todo de injusticias de algunas personas privadas de su libertad por algún asunto, que no son presos políticos."Me ha encomendado el señor Presidente que si hay una injusticia, tratar de resolver esas injusticias y que obtengan su libertad a la brevedad posible", mencionó.La senadora Nestora Salgado anunció que entregará a la Segob 276 expedientes de presos políticos, entre ellos Gonzalo Medina, ex líder de la Policía Comunitaria de Tixtla encarcelado en 2013.Sánchez Cordero dijo que las personas cuyos casos serán revisados están acusados de distintos delitos, como ataques a las vías de comunicación y motín."Otros por otras situaciones, pero realmente vamos a ver caso por caso e incluso mi idea es establecer una mesa de reconciliación en la Secretaria de Gobernación para ver muchos otros casos que están pendientes", comentó.La Secretaria indicó que prevé tener una reunión con la senadora Salgado en los próximos días, en la sede de la dependencia.Rechaza intervención en PueblaSánchez Cordero rechazó que esté detrás del proyecto de sentencia de Tribunal electoral que perfila la nulidad de la elección en Puebla, como deslizó la candidata electa Martha Ericka Alonso.Dijo que la última vez que se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el día que Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de Presidente electo."Lo niego rotundamente (intervención), no me he reunido con ellos, la última vez que estuve con los magistrados y con todos fue el día de la fecha en que el presidente recibió su constancia de mayoría, esa fue la última vez que he estado con ellos."No he tenido ningún contacto, yo fui juzgadora y desde luego respeto estrictamente, no me meto con ningún tipo de asunto, soy Secretaria de Gobernación y como Secretaria de Gobernación para todo el País.