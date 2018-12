Piden castigo en casos de desapariciones

Ciudad de México— Defensores de derechos humanos rechazaron la política de perdón que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador y pidieron al Gobierno federal garantizar mecanismos de búsqueda e identificación para todos los desaparecidos y no sólo para los 43 normalistas de Ayotzinapa."Yo no estoy de acuerdo con el actual Presidente de que perdón y olvido. Nosotros perdonamos porque no hubiéramos podido trabajar, pero no olvidamos y queremos justicia con verdad y castigo, castigo para los delincuentes para que no vuelva a ocurrir."La impunidad persiste porque no hay castigo para los culpables, saben que pueden hacer lo que se les dé la gana: matar, perseguir, invadir tierras y nada les va a pasar. Si hubiera castigo, la impunidad no sería la madre de la delincuencia. Nosotros queremos justicia, justicia ya", expresó Estela Ángeles Mondragón, abogada defensora de derechos humanos del pueblo rarámuri.Al participar en un conversatorio convocado por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los defensores narraron sus experiencias en la lucha por alcanzar la justicia y el castigo para los perpetradores de desapariciones forzadas.Estela contó que su esposo, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado por su activismo a favor de la comunidad rarámuri y enfatizó que, mientras no se castigue a los responsables, continuará la impunidad y los ataques a los defensores de derechos humanos.Grace Fernández Morán, quien busca a su hermano Dan Jeremeel Fernández Morán, afirmó que las víctimas buscan justicia a través del castigo a los responsables."El perdón es para cuando te hacen una ofensa, a nosotros lo que nos cometieron fue una grave violación de los derechos humanos y para eso no hay perdón, yo busco justicia, no tengo nada que perdonar. Las víctimas no vemos posibilidad de dejar nuestros casos en la impunidad vía el perdón", señaló.Grace, también coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, resaltó la importancia de que el Gobierno federal establezca mecanismos de búsqueda e identificación de víctimas para todas las familias que enfrentan una desaparición.Araceli Rodríguez Nava, madre del policía federal desaparecido Luis Ángel León Rodríguez, no participó en el panel, pero pidió garantizar condiciones de búsqueda a todas las familias de desaparecidos."Habemos muchas familias indignadas por lo que dijo López Obrador y la conformación de la comisión para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, no es que estemos en contra de las familias, al contrario, abrazamos su lucha, pero no son 43, son miles y es frustrante que el tema nada más se enfoque a 43. Además, perseguir a los perpetradores es justicia".Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, consideró que el Gobierno federal tiene la obligación de buscar a los desaparecidos y reconoció que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitiera que existe una crisis en el País por desapariciones.Para enfrentar dicha crisis, dijo, se requiere fortalecer a las instituciones de los tres niveles de Gobierno."Con el fortalecimiento de la comisión de búsqueda, de las Procuradurías locales, una reingeniería institucional para convencer a los tres órdenes de Gobierno de caminar bajo una misma política de búsqueda, de verdad y de justicia. El perdón es personal y cada familia decidirá si perdona o no, el Estado no tiene que promoverlo, al Estado le corresponde castigar conforme a la ley y dar garantías de no repetición", sostuvo.Ximena Antillón, investigadora de derechos humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, explicó que, ante la crisis de desapariciones, es fundamental la organización social y el reconocimiento de la vulnerabilidad que todas las personas tienen a ser víctimas de una desaparición forzada."Nos hemos vuelto cada vez más desaparecibles", planteó.Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan en Guerrero, y el periodista José Reveles destacaron la importancia del papel de los defensores de derechos humanos.Tras escuchar los testimonios, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enalteció su labor por enfrentarse a los gobiernos."Son los defensores y las defensoras de derechos humanos quienes recuerdan a los poderosos que tienen obligaciones y por eso muchas veces son hostigados por el Estado, desprestigiados o amenazados", manifestó.