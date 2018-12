Ciudad de México— La remoción del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, avanzó en el Congreso del Estado.Con 39 votos a favor y 11 en contra, los legisladores aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto para adicionar la fracción XLIV al Artículo 33 de la Constitución que se refiere a la designación y remoción del Fiscal General.Con esta modificación, los diputados tendrán la facultad de remover del cargo al actual Fiscal con los votos de las dos terceras partes del Congreso.Tras la asunción de Cuitláhuac García como gobernador, la bancada de Morena buscó en el Congreso la forma para remover al fiscal, quien fue designado por nueve años en 2016.La diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales, acusó desde tribuna que el secretario de Gobierno de Veracruz, Erick Cisneros, se reunió en el Reclusorio Norte con el exgobernador Javier Duarte."El secretario de Gobierno se reunió con Javier Duarte en el reclusorio, porque fue a verlo en el reclusorio y seguramente, el origen esa plática, que no ha dado a conocer, es producto de lo que estamos viendo y viviendo, la liberación de gente que está señalada de delitos graves y la persecución obsesiva en contra de quienes los llevaron a prisión", reclamó la panista.La panista acusó amenazas directas de Cisneros y reprochó las declaraciones de García en el sentido de que alinearía a todos los legisladores."No le tengo miedo Secretario de Gobierno, vaya a amenazar a quien le quede más cerquita", lanzó Gamboa en su discurso. El presidente de la Mesa Directiva José Manuel Pozos, instruyó remitir el dictamen a todos los ayuntamientos del Estado para su análisis y que informen el sentido de su voto.Winckler inició procesos contra más de 60 funcionarios del gobierno de Javier Duarte.No obstante, en los últimos días tres altos ex funcionarios han sido liberados para enfrentar su proceso en libertad.El hecho desató una serie de comentarios entre el Gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal General.Condena panista liberación de duartistasLa bancada del PAN en el Senado de la República condenó la liberación de tres ex funcionarios duartistas."Desde el Senado de la República exigimos al titular del Poder Ejecutivo del estado, al Secretario de Gobierno y a toda la administración, a que respeten las instituciones y la división de Poderes en el estado. No vamos a permitir que atropellen de esa forma el Estado de Derecho y las garantías de los veracruzanos", advirtió la Senadora Indira Rosales San Román.La parlamentaria explicó que con la llegada del Gobernador Cuitláhuac García, se modificaron los criterios jurisdiccionales."A partir del 3 de diciembre, con la nueva administración, se han abierto las puertas del penal de Pacho Viejo argumentando que los probables responsables de desapariciones forzadas del saqueo a Veracruz, tienen derecho a enfrentar sus procesos en libertad", sostuvo.A juicio de Rosales San Román, la liberación de los tres ex funcionarios representa "una situación alarmante" derivada de la intervención del Mandatario estatal.

