Impugna Nacif recorte salarial, otra vez

Ciudad de México— Al igual que sucedió a inicios de 2017, Benito Nacif impugnó la reducción al salario de más de 200 mil pesos brutos que obtiene mensualmente como consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).La semana pasada, para apegarse a las medidas de austeridad promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo General del instituto aprobó, en su anteproyecto de presupuesto de 2019, una disminución de alrededor del 19 por ciento de las percepciones que reciben consejeros y altos funcionarios del organismo.Sin embargo, Nacif impugnó dicho acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que es ilegal, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que no se puede reducir el salario a jueces, magistrados y autoridades administrativas.En concreto, el Consejo General del INE avaló, por mayoría de votos, recortarle 6.6 millones de pesos a la bolsa global de compensaciones anuales garantizadas que reciben los once consejeros, así como 1.1 millones de pesos a la bolsa de gratificaciones de fin de año que se reparte entre los mismos.El pleno del Consejo aprobó una bolsa total anual de 39 millones de pesos brutos para las percepciones de los 11 consejeros en 2019, que incluyen salarios y prestaciones, es decir, 3.5 millones anuales para cada consejero, lo que equivale a 295 mil 774 pesos mensuales brutos por cada uno.En 2018, esa bolsa global fue de 46.8 millones, por lo tanto, cada consejero recibió 4.2 millones por año, lo cual representa 354 mil 724 pesos mensuales brutos.Los únicos que votaron en contra de esa medida fueron los consejeros Nacif y José Roberto Ruiz Saldaña, aunque por razones opuestas.Para el consejero Ruiz Saldaña, dicho recorte fue insuficiente y no respeta el precepto de que ningún funcionario debe ganar un salario mayor que el Presidente, que en el caso de López Obrador es de 108 mil pesos mensuales.Mientras que, para Nacif, es una medida inconstitucional, además de que el Consejo General no tiene la facultad para reducir sueldos."Este Consejo General no tiene facultades para disminuir, reducir salarios a los propios consejeros, al contralor general del INE, al secretario ejecutivo y a los integrantes de la Junta General Ejecutiva", dijo el consejero la semana pasada.Ésta es la segunda vez que Nacif impugna la reducción a su salario, pues en 2017, luego de que el INE aprobó medidas de austeridad debido a las protestas por el gasolinazo, presentó un juicio ante el tribunal en contra de que se le disminuyera el 10 por ciento de su sueldo.

