Aprueban ampliar prisión preventiva

Ciudad de México— El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 19 para que seis delitos más sean susceptibles de ser cubiertos con la prisión preventiva oficiosa.Con 88 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones pasaron las reservas promovidas por los legisladores en la iniciativa.El abuso sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, el hucachicoleo, el robo de transportes, los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, y en materia de corrupción, especialmente el enriquecimiento ilícito, forman parte del catálogo ampliado.Morena, la bancada que empujó el polémico decreto, logró el respaldo de la bancada del PRI, aunque las del PAN y del PRD se dividieron y la de Movimiento Ciudadano votó en contra.Férreo opositor a la enmienda, el independiente Emilio Álvarez Icaza advirtió que representa un "gravísimo error" que va en contra de los derechos humanos y que no abatirá ni la violencia ni la inseguridad."La medida no es una acción automática y fuera de las reglas del proceso penal: es una excepción para que el juez imponga una medida cautelar de prisión preventiva. No es una medida ilimitada en su duración", acotó el senador morenista José Antonio Álvarez Lima.La bancada de Morena se desentendió de las manifestaciones de rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la ONU y de organizaciones no gubernamentales que alertaron que implica un retroceso que atenta contra los derechos humanos."Esta reforma es un error para intentar responder a la necesidad de justicia que tiene la sociedad. Es una medicina equivocada para la enfermad que tiene este país. Lo que necesitamos es combatir la impunidad. Estamos ante un gravísimo error", advirtió el independiente Emilio Álvarez Icaza.La priista Silvana Beltrones abogó por la reforma, su correligionaria Claudia Ruiz Massieu la rechazó, pero a la postre la bancada tricolor votó en contra.En el PAN afloró la división: Guadalupe Murgúia respaldó la enmienda pero Kenia López advirtió que se trata de una regresión y Damián Zepeda cuestionó que ciudadanos sin sentencia puedan pasar dos años de su vida en la cárcel.Por Movimiento Ciudadano, Samuel García afirmó que la prisión preventiva llenará las cárceles de jóvenes pobres e inocentes.Ante las presiones, Morena optó por introducir en el dictamen un transitorio para que la reforma sea revisada en cinco años.El dictamen, donde se aprobaron reformas para incluir los delitos de feminicidio y robo a casa habitación, pasa ahora a la Cámara de Diputados para su desahogo.A la par que los senadores discutieron la ampliación de la prisión preventiva, en un foro sobre justicia, organizaciones civiles emitieron su rechazo contra esta iniciativa.En el piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado, en el "Encuentro por la Justicia 2018: Propuestas desde la Sociedad Civil" se reunieron cerca de 100 expertos.La mayoría, informó Martín Carlos Sánchez, director general de la Asociación Renace emitió propuestas en contra de la reforma al artículo 19 de la Constitución y refirió que se hicieron más de 60 propuestas para fortalecer el sistema de justicia."Definitivamente los senadores deben de tomar en cuenta lo que aquí se ha discutido de gente que trabajamos todos los días en el sistema acusatorio, que estamos defendiendo casos, que estamos trabajando también con víctimas", añadióEn el foro también estuvieron presentes representantes de World Justice Project, México Evalúa, Causa en Común, Instituto de la Justicia Procesal Penal, Consejo Cívico de Coahuila, Fundación Reintegra y Seguridad con Justicia.

