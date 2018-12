Ciudad de México— El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Morelos, confirmó que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó la remoción del cargo del fiscal, Uriel Carmona Gándara, por no cumplir con los requisitos constitucionales para ostentar el cargo.Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada del PT, leyó la solicitud del mandatario al Congreso: "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, fracción 79/B, enciso C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la aprobación de la remoción inmediata del fiscal Uriel Carmona Gándara, el documento fue entregado ayer a las 9:40 PM aquí está el documento".El pasado viernes 30 de noviembre el mismo grupo parlamentario había denunciado que el fiscal Uriel Carmona Gándara no había presentado los exámenes de control y confianza, por lo tanto, no podía seguir en el cargo.El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó la versión y solicitó su remoción, pero esta ha sido frenada con la ausencia de los diputados de Morena en el Congreso de Morelos quienes se niegan a sesionar en la Junta Política.El legislador José Casas González explicó: "Y también hago la denuncia pública al señor Miguel Lucia Espejo (exdirigente de Morena en Morelos), quien ahorita está ostentando un cargo ya a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, que deje de manipular a los diputados de Morena en el estado de Morelos y que deje de estar manipulando a los diputados a través del Partido Morena, porque ha sido Morena quien ha hecho un frente en contra de la remoción del fiscal sin presentar ningún argumento".Ambos legisladores confirmaron que el pasado martes se realizaba la sesión ordinaria, cuando se propuso dar trámite a dicho documento en la Junta Política para después turnarlo al pleno, pero en cuanto se tuvo conocimiento de este punto los legisladores de inmediato abandonaron el recinto legislativo, para no tener procesar la solicitud del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.Casas González insistió en señalar que ambos fiscales, Anticorrupción y General, Juan Jesús Salazar Núñez y Uriel Carmona Gándara, no cuentan con los exámenes de control y confianza."Quiero ser muy puntual y señalar que en el caso del fiscal Anticorrupción no existe ningún antecedente de ninguna certificación, ni un examen de control y confianza desde su primer ingreso, recordemos que él ingreso hace tres años, tuvo que realizar un examen de control cada para poder permanecer en el cargo y estos tres años no hay ninguna de esas tres evaluaciones", afirmó el legislador José Casas González.Tania Valentina, quien además es la presidenta de la Junta Política del Congreso de Morelos, afirmó que este jueves a las 11:00 horas de han convocado a los diputados a una sesión pública de la Junta Política y se espera la presencia de las Organizaciones de Víctimas, quienes han convocado vía las redes sociales a una marcha el próximo martes 11 a las 9:30 horas de la Glorieta de Zapata a la Plaza de Armas de Cuernavaca, para exigir la renuncia del fiscal Uriel Carmona Gándara.