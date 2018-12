Piden universidades reformas por fondos

Ciudad de México— Rectores de universidades públicas del País advirtieron que la crisis financiera por la que atraviesan muchas de ellas no es coyuntural, por lo que demandaron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que se les dote de recursos suficientes para su funcionamiento.Durante la entrega de estados financieros y avances académicos de la ANUIES a la Cámara de Diputados, el secretario general de la organización, Jaime Valls, advirtió que muchas universidades llevan años operando con déficit."No se trata de un problema coyuntural; han operado en situación deficitaria en los últimos años", afirmó.El funcionario pidió una reforma a la educación superior. En este sentido, informó que en octubre pasado entregaron al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta que incluye ampliaciones presupuestarias.El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Guerra, apuntó que dicho déficit hoy está haciendo crisis."En el caso de región noroeste del ANUIES tenemos problemas estructurales desde hace muchos años y hoy nos están haciendo crisis", sostuvo.No obstante, confió en que en el Gobierno de López Obrador haya un compromiso por rescatar a la educación superior."Hay compromiso del Presidente de rescatar la educación superior; estamos en ese entendido", indicó.El rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, lamentó que el incremento de la matrícula escolar no se vea reflejado en más recursos públicos.Navarro señaló que las universidades nunca han estado de acuerdo con la opacidad."La región centro-occidente, como todos los estados, estamos a favor del uso transparente y eficiente de los recursos financieros. Nunca hemos estado de acuerdo con la opacidad".En respuesta, los diputados reprocharon la llamada "estafa maestra" y aseguraron que autonomía no puede ser sinónimo de opacidad."Uno de los grandes males que nos aquejan como Nación es la corrupción en todos los niveles de la administración pública. No se escapan de ese terrible mal las instancias autónomas, como son las universidades o instituciones de educación superior. Autonomía no debe ser sinónimo de falta de rendición de cuentas", expuso la diputada por Morena Inés Parra Juárez.

