Chilpancingo— El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que durante la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó a nombre de sus homólogos atender el tema educativo en los estados, principalmente el que tiene que ver con los pagos de las plazas de maestros que no tienen techo presupuestal y que mes con mes, como es el caso de Guerrero, se tiene que conseguir recursos para pagarlas.En un mensaje a medios, donde presentó a Arturo Salgado Urióstegui como nuevo titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Héctor Astudillo Flores precisó que en la entidad la cantidad de plazas sin techo presupuestal asciende a cerca de 5 mil 700 maestros que no tienen una plaza debidamente acreditada en el Fondo Nacional de Educación (Fonae).El gobernador de Guerrero comentó que los mismos problemas que tiene la entidad en el sector educativo se presenta en otras entidades del país y reconoció que en la entidad el 40 por ciento de los conflictos tienen que ver con este tema.En este mensaje a medios, el gobernador aprovechó para hablar sobre el problema que se ha presentado en diversas regiones respecto a la suspensión de clases por presuntas amenazas, ante ello, hizo un llamado para que “quien realmente está recibiendo amenazas, lo haga saber correctamente a través de los sistemas que se han establecido y también hago un llamado a todos los maestros para que nos ayuden a que en donde no hay amenazas no suspendan clases”.Héctor Astudillo Flores, también adelantó que el aguinaldo llegará en tiempo y forma y los invitó a esperar los tiempos correspondientes antes de iniciar las protestas.Respecto a los puntos abordados a nombre de los gobernadores en la sesión de la Conago, detalló que entre los problemas que planteó destaca el caso de la atención a jubilados, la solicitud de más maestros y la de recursos para obras de infraestructura educativa.De igual manera, explicó que aunado a las anteriores exigencias, está la demanda de los docentes agremiados al SNTE y la CNTE y otros que se declaran independientes, pero que obligan a los gobernadores a dedicarle una importante cantidad de tiempo para atender los problemas que surgen en el tema educativo. ”Este fue uno de los temas que se trató ayer con el presidente de la República y que un servidor lo abordó”.Otro tema planteado fue el de otorgar más apoyos a las universidades públicas, a fin de que los jóvenes tengan mayores oportunidades de superarse académicamente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.