Frenan regalo a diputados; pagarán el ISR del aguinaldo

Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que los diputados sí pagarán el Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo que recibirán en unos días.Reforma publicó que en un acuerdo del Comité de Administración con los legisladores, éstos no pagarán el ISR en la prestación de 46 mil pesos que recibirán, de forma proporcional, por cuatro meses de trabajo.Delgado indicó que se revisará ese acuerdo, pues fue aprobado cinco días antes de que entrara en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prohíbe que se omita el pago de contribuciones como si fuera una prestación a los funcionarios públicos."Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto", señala el artículo 6 de esa ley.El coordinador prácticamente dio como un hecho que ahora tendrán que pagar el ISR, al reconocer la contradicción entre la nueva ley y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."El aguinaldo iba a ser de 46 mil pesos, a eso hay que quitarle el impuesto correspondiente. El salario bruto es de 105 mil pesos, y queda como en 74 mil, a partir de ahí podremos hacer el cálculo", expuso en entrevista.Advirtió que al revisar dicho acuerdo del Comité, los legisladores tendrán que pagar su impuesto correspondiente.Dijo que lo que se obtenga por no cubrir el ISR de los legisladores se sumará a los ahorros del ejercicio del2018 y se devolverá a la Tesorería de la Federación.

