Ordenan a Fepade resolver caso Lozoya

Ciudad de México— Una juez federal ordenó a la Fepade resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso.La juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al ex director de Pemex para el efecto de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) resuelva si la acusación contra Lozoya está prescrita."Ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos, para que el Ministerio Público responsable, esté en aptitud de determinar la carpeta de investigación, en razón de que corresponde a éste en uso de sus facultades legales y constitucionales, y no a esta juzgadora el sentido en que debe determinarla", sentenció la juez en el amparo 702/2018."En ese sentido, de una interpretación conforme y bajo un bloque de regularidad constitucional, se determina que la autoridad responsable ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda, a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica".En el fallo, la Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad dio un plazo de 30 días hábiles a la Fepade para determinar si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato.Una vez que concluya la temporalidad anterior, fijó otro periodo de 40 días para determinar en definitiva lo que en derecho corresponda en la carpeta de investigación.Esta sentencia no es definitiva porque la Procuraduría General de la República puede presentar un recurso de revisión contra el fallo de la juez, lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de la Ciudad de México.Ortega Tlapa anuló un acuerdo dictado por la Fepade el 10 de julio de 2018 en el que respondió, a petición de Lozoya, que los delitos que se le imputan aún no prescriben y, por tanto, se abstenía de determinar la carpeta de investigación.El exdirector de Pemex había pedido a la Fiscalía determinar si los delitos electorales en su contra, por el caso Odebrecht, estaban o no prescritos, es decir, si ya había fenecido el término legal para perseguir esos ilícitos.Para la juez de amparo, la Fiscalía señaló las fechas futuras de prescripción de los delitos electorales, pero no precisó a partir de qué momento debe contarse el plazo para establecer la extinción de la acción penal, aunado a que no estableció los delitos por los hechos imputados.La Fepade, según la juez, fue omisa al pronunciarse con respecto a si el plazo de prescripción debía contarse a partir del 20 de abril de 2012, fecha en que Odebrecht hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore, dinero que supuestamente habría terminado en la campaña del PRI.Ortega Tlapa estima que ha transcurrido un plazo razonable para determinar esta investigación, debido a que la Fepade cuenta con la información suficiente para tener una idea clara de los hechos.Refiere que el 19 de abril de 2018 pidió al Subprocurador de Delitos Federales, Felipe Muñoz, copia certificada de la carpeta de investigación del caso contra Lozoya por cohecho y enriquecimiento ilícito, en la que consta la información que Brasil ha entregado a la PGR.