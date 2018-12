Ciudad de México— La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, avaló sin cambios la minuta del Senado de la República de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por lo que se prevé que se lleve hoy al Pleno para su discusión y en su caso aprobación.El diputado de Morena, Luis Fernando Salazar, comentó que la urgencia de su aprobación responde a que el nuevo gobierno está obligado a dar resultados y no puede mantenerse un año más a un encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR) e imposibilitar al Senado para nombrar al próximo Fiscal y a la Cámara de Diputados para analizar su suficiencia presupuestal.Tras casi tres horas de discusión, se desecharon las reservas presentadas por los diputados del PAN, PRI, MC y PRD que integran la comisión. La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán solicitó reformar el artículo 102 constitucional para eliminar la facultad del presidente de la República de poder designar al Fiscal General en caso de que el Senado no logre un acuerdo, así como la remoción del mismo, que actualmente es una facultad que tiene exclusivamente el titular del Ejecutivo Federal.El diputado del PAN, José Elías Lixa, lamentó que se viva una nueva era metaconstitucional en la Cámara de Diputados, la cual es usada por el presidente de la República como oficialía de partes que pone a los legisladores en la posición de ni siquiera revisar y mejorar lo que envié el Senado y aprobarlo en sus términos."Se llamó a la sociedad civil a participar, se recogieron sus peticiones, sus puntos de vista y en el dictamen no se incluyeron, no se movió nada del dictamen, es decir, escuchar a los ciudadanos en el Congreso tuvo el mismo efecto que no hacerlo”, condenó.La vicecoordinadora del PRD, Verónica Juárez, resaltó que su bancada votará en contra ya que la minuta acorta la autonomía de las Fiscalías Especializadas en materia de combate a la corrupción, delitos electorales, derechos humanos y asuntos internos, lo cual vulnera el derecho de acceso a la justicia."Votaremos en contra porque la coordinación general (prevista en la ley) constituye en los hechos una vicefiscalía lo cual lesiona gravemente la autonomía de las fiscalías especializadas, al constituirse como un órgano fiscalizador de su actividad. Además, los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales, lo cual transgrede la naturaleza de las investigaciones que desarrollen”, puntualizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.