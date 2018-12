Blanca Alicia Mendoza Vera, nueva titular de la Profepa

Ciudad de México— Blanca Alicia Mendoza Vera fue nombrada este miércoles como nueva titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en sustitución de Guillermo Haro Bélchez.Blanca Alicia Mendoza Vera es licenciada en Derecho por la UNAM, con la especialidad en Derecho Fiscal, cursó el Programa de Alta Dirección en el Instituto Nacional de Administración Pública, el Diplomado en Amparo en la Universidad Iberoamericana y la Especialidad Judicial en el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Entre otros cargos se desempeñó como subdirectora general Jurídica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), directora de asuntos Jurídicos en la Aseguradora Hidalgo, subprocuradora fiscal federal de Amparos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y subprocuradora de Juicios en la Procuraduría Fiscal del entonces Distrito Federal.En el acto protocolario de relevo de mando, Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recordó que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador es trabajar intensamente para construir un nuevo México."Más allá de partidos, más allá de ideologías, está el medio ambiente. Nos afecta a todos y tenemos que cuidarlo, porque es lo más preciado que tenemos. El mensaje del presidente es de reconciliación, de trabajo, de honestidad”, señaló.Ante el personal de la Profepa -enlazados vía Internet a las 32 delegaciones- invitó a hacer de la institución un ejemplo a nivel internacional, “que seamos un ejemplo institucional de transparencia, de comunicación, de trabajo en equipo”."Es un nuevo comienzo con continuidad, pero tenemos un gran trabajo qué hacer. Se va a trabajar mucho interinstitucionalmente: No va a ser Profepa o Semarnat, sino todo el equipo ambiental", explicó.La titular de la Semarnat reconoció la labor de los trabajadores de la Profepa en todo el país, en particular las acciones que desarrollan los inspectores, de quienes dijo son héroes del territorio:"Conozco su trabajo, sus limitaciones y sé que no es fácil estar en el territorio y sé que no tenemos recursos suficientes. Quiero honrar a quienes están en acción en el territorio. Toda mi solidaridad, mi cariño y mi cuidado será para ustedes, en especial a quienes se arriesgan, a quienes se enfrentan, a quienes se confrontan. Sé que no es fácil y sé que tienen una mística muy especial”, manifestó.Por su parte, Blanca Alicia Mendoza Vera, nueva titular de la Profepa se comprometió a trabajar con toda su fuerza para luchar por mejorar la procuración de justicia ambiental, "que no sólo es defender asuntos ante los juzgados, sino lograr aprovechar los recursos ambientales en un ambiente sano, porque es lo que permite el desarrollo.Ese aprovechamiento debe ser equitativo, en condiciones de igualdad; la justicia implica bienestar y desarrollo, por lo que creo que tenemos una de las funciones más importantes de la función pública del país: procurar justicia ambiental, esforzarnos en que cada quien pueda aprovechar los recursos naturales en un ambiente sano”, argumentó.

