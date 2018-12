Viven incertidumbre empleados de Pemex

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo, la incertidumbre en los trabajadores de Pemex no se ha hecho esperar, especialmente ayer que se dio el cambio de estafeta en la dirección de la petrolera.Empleados de la Torre de Pemex mencionaron que en los primeros días del nuevo Gobierno, aún no es perceptible algún cambio significativo, salvo la incertidumbre de qué pasará con sus empleos y si serán o no reemplazados.Al respecto, una trabajadora del área de Telecomunicaciones, que pidió anonimato, expresó su descontento por las decisiones de la nueva Administración.Mencionó que tanto directivos como el sindicato se han mantenido al margen sobre la situación de los empleados, incluso que han perdido algunas prestaciones y no conocen cuáles serán sus nuevas condiciones laborales."Este señor dice que vamos a reactivar la economía en los estados, pero nosotros tendríamos que movernos a las nuevas áreas de trabajo y si no nos vamos, a alguien más le darán mi puesto y a mí me liquidan, entonces dónde queda mi certeza laboral", mencionó la trabajadora.Respecto a que Pemex en muchas ocasiones ha sido vista con problemas económicos, refiere que para ella es un doble discurso, porque mientras decían que no había dinero, los gastos innecesarios al interior de las oficinas como mobiliario o equipos de cómputo eran notorios.Resalta que a raíz de la explosión que se vivió en la torre se empezó a generar una "terapia del terror" y la gente pasó de creer estar en un lugar seguro, tanto física como laboralmente, a tener incertidumbre, la cual se ha incrementado con el cambio de Gobierno.Para Álvaro Pérez, ayudante general de la Torre, lo más notorio fue el cambio de directores y personal de la nueva Administración, pero lo que en realidad le preocupa es mantener su empleo que tanto le costó conseguir.Otro par de trabajadores, que no quisieron dar sus nombres, comentan que hasta ahora no hay un cambio significativo, pero también se mantienen al pendiente de la nueva organización que pueda generarse en la empresa.En un mensaje enviado a los empleados, el nuevo director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que se detendrá el desmantelamiento que la empresa ha padecido en los últimos años, además de que no habrá ni una sola desincorporación más, sin referirse a la situación laboral de los trabajadores de la misma.