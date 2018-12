Reynosa— La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, confirmó que el municipio compró una camioneta Toyota Sequoia 2019 con valor de un millón 63 mil pesos y que adquirirán más para uso de secretarios y personal de este ayuntamiento, informó El Universal.Luego de salir a la luz un documento firmado por la tesorera Alejandra Chimal Navarrete donde se indica que esta unidad será destinada a la Secretaría Particular y que generó polémica en redes sociales, la alcaldesa comentó que se adquirió la camioneta ya que las unidades que tiene el municipio tienen ya once años de servicio."Se han quedado paradas en más de tres ocasiones en los últimos dos meses. Cada mantenimiento nos ha costado más de 200 mil pesos, porque son carísimos estos mantenimientos, no podemos estar yendo tanto a Victoria, no sólo yo, sino cualquier secretario que tiene que ver cosas de Hacienda o infraestructura en estas camionetas que se quedan y nos cuesta tanto traerlas y rehabilitarlas".Comentó que con los gastos de mantenimiento que han tenido las camionetas que actualmente tiene el municipio, pueden adquirir no una, sino cinco unidades más."Sí se adquirió una camioneta y se van a adquirir otras en el nuevo presupuesto para Obras Públicas, se adquirió una camioneta grande porque si no cada vez que van, cuando les pide la Auditoria Estatal que vayan y son varios, no caben o tienen que llevar dos o tres carros, entonces tienen que ir en una camioneta buena, que llegue y vieron la que mejor convenía".Explicó que aún no sabe cuántas camionetas más se van a adquirir, ya que están realizando un proyecto las secretarías de lo que necesitan."Vamos a adquirir las que requiramos para trabajar porque tenemos que hacerlo. Es la más barata de las camionetas grandes, necesitamos camionetas grandes".