Se desata guerra política en Puebla por gubernatura

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Morena arreciaron la disputa por la gubernatura de Puebla, luego de que el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, adelantara su proyecto para anular la elección en esa entidad.El PAN presentó una denuncia ante el tribunal para iniciar un procedimiento contra el magistrado Vargas Valdez, mientras que Morena, PES y PT demandaron a este órgano no permitir presiones en su contra.“Pretenden desprestigiar” al magistrado porque ha propuesto anular de la elección, afirmó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky Gurwitz.El magistrado Vargas Valdez advirtió, al participar en la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral en Cancún, que los jueces enfrentan presiones de poderes políticos, fácticos e intereses que atentan contra la democracia.Dijo, sin mencionar el caso de Puebla, que frente a ello debe prevalecer la independencia del Poder Judicial. Mantener esa independencia es garantía para que los ciudadanos tengan el derecho a un juez imparcial.Precisó que los jueces electorales han probado ser una pieza clave para el fortalecimiento de las democracias y la tutela de derechos político-electorales.Ayer, diputados federales de Morena, PES y PT pidieron alTEPJF que no se deje presionar por Acción Nacional y resuelva las impugnaciones en la elección para gobernador de Puebla conforme a derecho, y termine con el último fraude que se pretende hacer antes de la Cuarta Transformación.“Estamos pidiendo que terminemos para siempre con la etapa negra de este país de los fraudes electorales, y estamos ante uno de los peores que se han cometido en los últimos años”, afirmó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.El representante de la coalición por Puebla al Frente y del Partido Acción Nacional (PAN) en esa entidad, Óscar Pérez Córdoba, presentó una denuncia ante la presidencia de la Sala Superior del TEPJF para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del magistrado Vargas Valdez, por hacer del conocimiento público, a través de su cuenta en Twitter, del proyecto sobre la controversia que presentó Morena y su candidato en la elección para gobernador antes de que el tribunal discuta y resuelva el caso.Pero Delgado Carrillo aseguró que la estrategia del PAN es continuar con el “haiga sido como haiga sido. A ellos no les gusta la transparencia, quieren seguir resolviendo en lo oscurito, en la negociación política, en el influyentismo, eso ya se acabó”.El coordinador del PES en San Lázaro, Fernando Manzanilla, rechazó solicitar licencia para abandonar su encargo público y convertirse en gobernador interino del Puebla: “He dicho que para que haya caldo de pollo, primero tiene que haber pollo”.El diputado Saúl Huerta Corona indicó que en la elección del 1 de julio, la coalición Juntos Haremos Historia ganó las principales ciudades y la mayoría del Congreso en Puebla; sin embargo, un fraude plasmado desde la alta esfera del gobierno puso en jaque a la sociedad poblana.Polenvsky aseguró que no existe previsión expresa de causal de impedimento por la publicación de proyectos de sentencias, esa difusión “además de tener fundamento legal, es una práctica común de los tribunales en México”, dijo.El magistrado Felipe Fuentes Barrera recibió el escrito de impedimento tramitado por el PAN para solicitar que el magistrado Vargas Valdez se excuse de conocer y votar la resolución sobre la elección de gobernador de Puebla. Será Fuentes Barrera el responsable de elaborar el proyecto de sentencia, mismo que debe votarse en sesión privada del pleno de magistrados de la Sala Superior.Vargas Valdez declinó ayer abordar el caso, en tanto que la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Madeline Otálora, descartó que esta petición del PAN para impedir que el magistrado conozca y vote el asunto constituya una presión política para incidir en el sentido de la votación sobre la validez de la elección de gobernador el Puebla, indicó.

