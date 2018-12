Van 5 mil mdp del turismo al Tren Maya

El año pasado, el turismo extranjero aportó 5 mil millones de pesos por concepto de pago de DNR (Derecho de No Residente), impuesto que se cobra a los visitantes internacionales, y que ahora dejará de emplearse en campañas de promoción de México en el exterior.Según información del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) de la pasada Administración, sólo en el primer trimestre del 2018, se recaudaron más de mil 500 millones de pesos por este impuesto.Empresarios del sector turístico se oponen a que dicho tributo se utilice para financiar el Tren Maya, un proyecto que puede ascender a 150 mil millones de pesos.Advirtieron que si esta suma se va en su totalidad a la construcción del tren, se cancelarían la promoción para los próximos 25 años."Nos preocupa que hoy el Consejo de Promoción Turística está en liquidación, porque el Consejo ha podido generar ese mayor interés de los visitantes internacionales y nacionales de viajar en México y esa mejor practica creó un mecanismo de cómo recaudar recursos que no le cuestan al contribuyente, recursos que han creado un circulo virtuoso donde a mayor número de visitantes, mayor recurso se genera, a mayor recurso, un mayor número de visitantes llega", señaló Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.Azcárraga añadió que se pone en riesgo un mecanismo para recaudar estos fondos, los cuales fueron etiquetados para promoción y publicidad.El empresario también comentó que lo recaudado durante el 2018 por concepto de DNR no pasa a la actual Administración, sino que se emplea para pagar los compromisos de publicidad, ya que ésta se contrata con varios meses de antelación."Se utiliza para pagar cuentas que quedaron pendientes de la publicidad que se contrató, ya está todo comprometido."Este Gobierno empieza a recaudar desde ahorita, pero la pregunta es cuánto de ello ya está etiquetado, porque la publicidad se contrata con mucha anticipación", subrayó.Azcárraga mencionó que el hecho de que desaparezca el CPTM implica que van a tener que crear otro mecanismo para promocionar los destinos turísticos del País, lo cual puede costarle al contribuyente o entorpecer la actividad turística.El empresario dijo que han solicitado una reunión con el Canciller Marcelo Ebrard para que les defina el plan de promoción que ahora recaerá en las embajadas."Él va a ser el responsable, a través de consulados y embajadas, de hacer la promoción y si él va a tener la responsabilidad queremos que nos informe como sector empresarial de cuáles van a ser las acciones para seguir creciendo y cómo va a capacitar a los cónsules y embajadores a que hagan la promoción que se hacía en otras dependencias", comentó.

