Ciudad de México— El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reclamó a la Fiscalía del estado la salida de tres ex funcionarios de la gestión de Javier Duarte, por vicios en sus procesos.En conferencia de prensa el mandatario acusó que las detenciones de los exfuncionarios fueron mal hechas y utilizadas para ganar votos por por parte del Gobierno anterior.Calificó de "fiasco y de show" las acusaciones contra los ex servidores públicos por parte de la Fiscalía del Estado, encabezada por Jorge Winckler."Para nosotros, los ex funcionarios duartistas que han obtenido su libertad son culpables y corresponde al fiscal general del estado informar porqué fueron liberados; él tendrá que ver qué mecanismos puede utilizar para volver a detenerlos, lo que hemos visto son errores de la fiscalía, errores deliberados, y por ello ya salieron de prisión", lanzó Cuitláhuac García.Consideró que la libertad de los acusados asoma una negociación."Es lamentable y perverso lo que se ve, perverso porque a una persona no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito", comentó.En este escenario, cuestionó si Winckler debe seguir al frente de la Fiscalía."La mentira con la que quisieron ganar votos Miguel Ángel Yunes en complicidad con su abogado personal, Jorge Winckler Ortiz, pintado de Fiscal general del Estado, fingiendo una supuesta condena para quienes han cometido delitos que van desde la corrupción hasta la desaparición forzada hoy se cae y salta la verdad".Lo que realmente ocurrió, dijo, fue una negociación de una "aberrante" liberación y disminución de penas a los ex funcionarios duartistas, y quien estuvo al frente de tales acuerdos fue el Fiscal."Jorge Winckler Ortíz negoció con Arturo Bermúdez Zurita acusándolo sólo por el delito de desaparición forzada, el cual, lamentablemente no es considerado grave en el Estado de Veracruz, y en una acción perversa le ofreció meterlo a la cárcel, para después él liberarlo, siempre y cuando cooperara con lo que ellos llamaron pruebas de amor, como aquella de entregarles una casa en el Estados Unidos para que Yunes Linares la usara en tiempos electorales", añadió.Frente a tal situación, dijo, se investigarán a fondo las imputaciones a quienes negociaron ilegalmente la justicia y mientras tanto, convocó a la sociedad en general a que manifiesten si Winckler Ortiz debe continuar en la Fiscalía.Cuitláhuac García tomó además la decisión de no asistir este jueves a un desayuno con el magistrado presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, hasta cerciorarse de que él no participó o está relacionado con la negociación con los ex funcionarios duartistas.