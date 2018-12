Pide MC descontar ISR en aguinaldo

Ciudad de México— Diputados de Movimiento Ciudadano (MC) pidieron al Comité de Administración que se les descuente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al aguinaldo que recibirán en los próximos días, proporcional a 4 meses de labores en 2018.El coordinador de los diputados de MC, Tonatiuh Bravo, solicitó al presidente del comité, Ignacio Mier, que se ejecute el descuento, luego de que se acordó en octubre pasado que se pagara íntegro el aguinaldo para los legisladores."Por medio de este medio, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento me han pedido ser su conducto para solicitar la deducción del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la parte proporcional del aguinaldo 2018", cita el oficio de Bravo dirigido al diputado de Morena."No obstante que los diputados cumplimos nuestra obligación de pago del impuesto sobre la renta al presentar declaración fiscal antes del día ultimo de abril del siguiente año, preferimos sea descontado desde ahora --como a todos los ciudadanos que no son servidores públicos del ámbito federal-- con el fin de abonar a la transparencia y la equidad", agrega el texto.Bravo precisa en su escrito que fue mediante la disposición de un decreto presidencial del 5 de octubre con el que se reguló el pago del aguinaldo a todos los servidores públicos "sin deducción alguna"."Es conveniente señalar que, desde el Presidente de la República, hasta el trabajador más modesto en el Poder Ejecutivo, así como todos los integrantes del Poder Judicial, Legislativo y organismos autónomos se les paga sin deducción alguna", señaló la fracción de Morena para argumentar por qué los diputados no pagarían ISR.

