Ciudad de México- Además ser regresivo y contrario a tratados internacionales, aumentar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no acabará con la impunidad, alertó al Senado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)."La ampliación del catálogo de delitos que se propone, no garantizaría en modo alguno el que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente", indica el organismo en una carta enviada a Martí Batres, presidente del Senado."Con lo cual subsistiría el problema de que las personas imputadas, aun siendo responsables del delito, obtengan su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente".La misiva, firmada por el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, retoma en 11 páginas los convenios y tratados internacionales, así como las tesis de Tribunales Colegiados mexicanos que consideran violatoria la prisión preventiva oficiosa."Durante años se ha hecho un uso excesivo, e incluso arbitrario, de la prisión preventiva, lo cual ha originado que, en promedio, el 40% de las personas privadas de su libertad, tanto a nivel federal como local, estén en espera de sentencia", agrega la CNDH."Suponer que un uso amplio de la prisión preventiva abatirá el incremento e impunidad y mejorará la seguridad de las personas, no tiene sustento alguno y, por el contrario, propiciará violaciones a los derechos humanos".Se prevé que este jueves se discuta y vote en el Pleno del Senado la iniciativa que propone reformar el artículo 19 de la Constitución para aumentar los delitos por los que una persona puede ser encarcelada mientras espera a que se le compruebe si es culpable o inocente.En lugar de ello, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que se debe hacer es reforzar la formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia penal."Sin la capacitación adecuada, la efectiva implementación de los registros y controles que la ley contempla y una convicción clara por la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, ningún modelo de sistema penal dará las respuestas que nuestra sociedad demanda", sentenció.

