La Iniciativa Privada es la bujía del crecimiento en el país, por lo que ninguna de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador se logrará sin los inversionistas, considera el empresario regiomontano Carlos Salazar Lomelín, quien se perfila a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).En entrevista, afirmó que es momento de que el Gobierno, en conjunto con el sector privado, diseñen estrategias y programas para desarrollar a México, para lo cual es importante el respeto a la legalidad."El sector empresarial es la bujía y el promotor del crecimiento, ninguna de las promesas del Presidente de la República, que me parecen muy adecuadas muchas de ellas, se podrán lograr si el sector privado no invierte en el País, si no tenemos un proceso de desarrollo económico", sostuvo.El ex director general de Femsa recordó que los empresarios siempre han buscado respeto a la legalidad y certeza clara sobre las decisiones que el Gobierno va tomando respecto a normativas y regulaciones, así como el apoyo a emprendedores.Recibió el apoyo de seis de los siete organismos empresariales que tienen voto en el CCE, como Cemex, Grupo Alfa, Vitro y Ternium, para suceder a Juan Pablo Castañón, lo que ocurriría a mediados de febrero 2019."Hice una reflexión profunda si debería participar o no en un reto tan importante como éste y después de una buena reflexión decidí participar, me siento hasta abrumado de ver la cantidad de asociaciones y de grupos que se han unido a esta candidatura y hoy todo indica que cuento con seis de los siete electores que tiene el reglamento interno del CCE", comentó.Salazar Lomelín no está ligado a ningún gremio en particular y posee un perfil con influencia política y social, además del económico, coincidieron fuentes consultadas del sector empresarial.A diferencia de otros presidentes del CCE, como Gerardo Gutiérrez Candiani y el actual, Juan Pablo Castañón, quienes salieron del sector patronal, Salazar es considerado como un empresario ajeno a las disputas cupulares y se concibe como un líder moral en su comunidad, preocupado por el desarrollo social, económico y humano.Basta decir que en 2010, fue galardonado con la medalla de Ciudadano Distinguido de su estado. Además, ha sido activo en las decisiones del Gobernador en turno y actualmente es presidente del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.A lo largo de sus 45 años en Fomento Económico Mexicano (Femsa) llevó los controles como director general de Grafo Regia, oficial de Planificación Comercial de Femsa y director general de Femsa Cerveza. Mientras que de 2000 a 2014, ocupó la dirección general de Coca Cola Femsa.Finalmente, de enero de 2014 a diciembre de 2017, fungió como Director General del Grupo y actualmente es el asesor del presidente del consejo de la compañía.