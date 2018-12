'Criminalizar no funciona'

El Fiscal de California, Estados Unidos, Xavier Becerra, advirtió al nuevo Gobierno federal de México que debe estar preparado antes de legalizar el uso recreativo de la mariguana.En entrevista con REFORMA durante su visita a México como invitado a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el funcionario estadounidense refirió que al abrir la posibilidad de utilizar la mariguana con fines recreativos, también se debe crear un marco normativo para su siembra."Es importante saber cómo regular el uso y la siembra de la mariguana porque hay dinero detrás de este producto, y siempre cuando hay dinero, hay gente que persigue el dinero", indicó.El 8 de noviembre de 2016, California aprobó con un 55 por ciento de votos el uso recreativo de la cannabis para las personas mayores de 21 años, con lo que se convirtió en el primer estado fronterizo con México en autorizarlo.Becerra explicó que California decidió tomar esa medida porque se dio cuenta de que era mejor para el estado regular el uso de la mariguana en lugar de criminalizarlo.Esto, detalló, debido a que se estaba deteniendo y metiendo a la cárcel a muchas personas que sólo habían comprado o utilizado la cannabis,junto con quienes habían cometido delitos mucho más severos."Vimos que no logramos bastante con sólo criminalizar el uso de la mariguana", dijo.El pasado 9 de noviembre, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para regular el consumo de la mariguana, que contempla avalar la portación de hasta 30 gramos.Becerra aseveró que, si México decide legalizar el uso recreativo de la cannabis, se debe contar con un marco jurídico sólido y con herramientas para poder implementar las leyes."Si uno no está listo con una infraestructura para manejar y controlar la mariguana, tal vez se puede poner bien severa la implementación de esta nueva ley", expuso."Así que a cualquier país, cualquier estado que quiera entrar a este nuevo mundo, les sugiero que estén preparados porque aunque es mejor regular que criminalizar el uso de la mariguana, uno tiene que estar preparado", añadió.El Fiscal destacó que la capacidad tecnológica en cuanto al uso del alcohol no es la misma para detectar el de la mariguana."Es algo serio y algo que va a ser un peso para las autoridades policiacas. Tener que implementar una ley sin tener la infraestructura es imposible", planteó."Tienen que estar preparados porque el pueblo va a reaccionar en cómo el Gobierno regule la cannabis", añadió.En California está permitido que los adultos tengan en su posesión hasta 28 gramos de mariguana y cultiven hasta seis plantas de cannabis, siempre y cuando estén en un lugar privado.A partir del 1 de enero de 2018, entraron en vigencia dos impuestos para la mariguana: uno al cultivo de la cannabis cosechada que ingresa al mercado comercial y otro especial del 15 por ciento para la compra de la cannabis y productos elaborados con la planta.

