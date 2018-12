Ciudad de México— En medio de la polémica por la injerencia de los superdelegados en materia de seguridad, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez recalcó que es él quien manda en su estado."Porque yo mando en Nuevo León, es la facultad que me dieron los electores en Nuevo León. Sonso sería si le diera yo esa facultad al Presidente, se tiene que respetar al Gobernador del Estado como yo respetaré al Presidente", expresó.Al arribar a Palacio Nacional a la primera reunión de Gobernadores con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una reunión de Conago, "El Bronco" sostuvo que hay consenso entre los Mandatarios en cuanto a que la participación de los superdelegados en las reuniones de seguridad no está en la ley.Sin embargo, descartó en el caso de Nuevo León promover una controversia constitucional como han adelantado otros Gobernadores como el de Michoacán, Silvano Aureoles."Superman, si va a Nuevo León, se tiene que poner a mis órdenes porque yo soy el Gobernador y punto, o sea ese no es el tema. El tema es que debemos de terminar con la centralización en todas las decisiones, el País está mal porque todo lo decide el centro y eso no está bien", criticó."En el caso de Nuevo León nosotros y el delegado tienen una función específica y no es superdelegado", dijo más adelante.Reclama por Policía MilitarEl Gobernador Jaime Rodríguez también denunció hoy que de los mil elementos de la Policía Militar que estaban asignados a Nuevo León y que fueron retirados de la entidad la semana pasada sólo regresaron 500 efectivos.Al ser cuestionado sobre la propuesta para crear la Guardia Nacional, que integrará a esta Policía, manifestó su inconformidad por la medida que aseguró le cuesta al Estado."Me acaban de avisar, que teníamos mil policías militares y ahora resulta que nomas regresaron 500", reveló. "Yo no estoy de acuerdo, porque a mí me cuesta, al Estado de Nuevo León le cuesta pagar la Policía Militar, o sea no está de gratis".Al señalar que son insuficientes, "El Bronco" pugnó por que se le den atribuciones al Ejército e incluso llamó a los diputados federales a apoyarlo."La verdad es que no alcanza", dijo, "debemos de darles facultades totales al Ejército, el Ejército es necesario y los diputados ya se les debe quitar lo sacatón, México necesita seguridad y tranquilidad y al delincuente hay que ir por él", agregó....Y amaga pedir a pueblo eludir impuestosEl Gobernador Jaime Rodríguez advirtió hoy que, si Nuevo León es castigado por el nuevo Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia presupuestal, llamará a los nuevoleoneses a no pagar impuestos."Si él quita dinero a Nuevo León, yo convocaré a los nuevoleoneses a que no le paguemos impuestos a la Federación", dijo al ser cuestionado al respecto."Creo que Nuevo León tiene que ser privilegiado en el tema del Presupuesto, porque Nuevo León aporta al País el 9 por ciento del Producto Interno Bruto y el País tiene que ser consciente de eso. Si Nuevo León crece, el País crece".El Mandatario estatal reiteró que la Ley de Coordinación Fiscal es injusta, ya que entidades que aportan más como Nuevo León son las que reciben menos.Rodríguez dijo que espera a que se concreten en el PEF 2019 los apoyos que López Obrador ha prometido para proyectos en la entidad como el Metro, penales y la presa.Adelantó que en la reunión con el Presidente en Palacio Nacional también pedirán que el proyecto de Presupuesto federal para el 2019 sea consensuado con los Gobernadores antes de presentarlo ante la Cámara de Diputados.