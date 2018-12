Prepara Presidencia recorte de asesores

En comparación con Enrique Peña Nieto, que llegó a tener hasta 50 asesores internos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca contar con el menor número posible.Así lo afirmó su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, quien aseguró que tampoco gastarán en exceso en colaboradores externos."No sería lógico pretender tener 50 especialistas, por más capaces que fueran, porque para eso hay instituciones que nos pueden ayudar."Será mucho más pequeño, aún no sé el número, pero vamos a tratar de tener a la menor gente posible y aprovechar a las dependencias, apoyarnos en universidades, como la UNAM, el Politécnico, el CIDE", indicó.Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el ex Gobernador de Michoacán informó que la consigna es no derrochar recursos en asesores o en asesorías externas."En principio se trata de aprovechar las capacidades del propio gobierno e instituciones que, si bien no son parte del gobierno, son instituciones públicas que tienen mucho que ofrecer y no se aprovechan sus capacidades", apuntó."En lo interno, será un equipo pequeño, pero capaz, que sepa qué información es la que necesitamos proporcionarle al Presidente, que tenga capacidad de análisis y que sepa qué preguntar y en dónde".Peña Nieto arrancó su mandato con 50 asesores; en el equipo lo acompañaron desde una regidora de Atlacomulco hasta un empleado de Liconsa en Veracruz, sin embargo, culminó el periodo con 25, bajo la coordinación de Carlos Pérez Verdía.De éstos, 11 contaban con licenciatura, 6 con maestría y sólo 2 con doctorado. De acuerdo con sus funciones, sus sueldos iban desde 35 mil a 203 mil pesos mensuales.Además, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2016, la Presidencia firmó 34 contratos de asesorías externas por un monto de 53 millones de pesos.Éstas iban desde asesoramiento para identificar debilidades del vocero o Mandatario, en conferencias, hasta tips de cómo lograr que los ciudadanos mejoraran su percepción sobre la disminución de violencia e inseguridad.Según datos de transparencia, durante el anterior sexenio, anualmente la Presidencia gastaba mil 246 millones en asesorías externas, difusión y apoyo técnico a Peña Nieto.El plan sobre el recorte de asesores se alinea con todo el proyecto de austeridad que ha impulsado López Obrador desde los inicios de su campaña presidencial y que reafirmó este 1 de diciembre al asumir formalmente el cargo de Presidente.La propuesta para el recorte de gastos fue el eje de la discusión del Presupuesto 2019, según advirtió Mario Delgado, coordinador de diputados de Morena.El legislador ha convocado a todos los funcionarios de diversos niveles a sumarse a la política del ahorro, incluidos los Gobernadores, a fin de generar el crecimiento económico que le falta al País.Cárdenas Batel subrayó que desde su coordinación también reducirán los fondos y que la idea principal considera eliminar cualquier gasto innecesario.

