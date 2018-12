Defienden firmas permisos para cannabis

Seis empresas que obtuvieron permisos por parte de Cofepris en noviembre pasado para importar suplementos alimenticios, alimentos, cosméticos y materia prima a base de cannabis defendieron la legalidad de sus autorizaciones.Ello, luego de que la Secretaría de Economía afirmara que dichas autorizaciones violaban la Ley de Importaciones y Exportaciones."Nuestra postura es clara. Las fracciones arancelarias que cita la Secretaría de Economía (para afirmar que las importaciones de productos con cannabis son ilegales) si bien son ciertas no son las fracciones que aplican a nuestros productos. Ninguna de las empresas vamos a importar mariguana, ni un preparado de mariguana, no vamos a importar semillas de cannabis índica", afirmó Raúl Elizalde, presidente de Hemp Meds México.En conferencia de prensa, donde también se anunció la creación de la Cámara de la Industria de la Cannabis en México, Elizalde agregó las empresas mantienen sus planes para lograr las primeras importaciones de sus productos en los próximos días."Querer hacer un bloqueo al ingreso de estos productos sería ilegal y tendría perjuicio para las personas que necesitan los productos y también en la generación de empleos en el País, porque esta industria va a generar beneficios", sostuvo.Representantes de Hemp Meds México, Farmacias Magistrales, Endonatura, CBD Life, Be Hemp y de Dr. Brooners México comentaron que las fracciones arancelarias que señaló la Secretaría de Economía como prohibidas para su importación a México se refieren específicamente a cannabis índica, mientras que los productos autorizados por Cofepris provienen de cáñamo o cannabis Sativa.Detallaron que la correcta clasificación arancelaria de los productos a los cuales se le otorgaron permisos depende del producto final, que pueden ser medicamentos, suplementos alimenticios, alimentos o cosméticos, los cuales en su mayoría requieren autorización de la Secretaría de Salud para su importación."Venimos a aclarar que no necesitamos la autorización de la Secretaría de Economía para la importación de nuestros productos. Porque la incertidumbre que causó la postura de Economía causa temor entre los inversionistas pero sobre todo entre los pacientes que piensan que finalmente no van a tener acceso a estos productos pero no es un temor fundado", agregó César Vargas, representante de Farmacias Magistrales.Los empresarios consideraron que sus primeros productos a base de cannabis llegarán a México en un máximo de dos semanas.Señalaron que desde enero de 2016 se importan a México productos que contienen cannabidiol con la fracción arancelaria 3004.90.99 mediante el permiso otorgado por la Cofepris a pacientes que necesitan este producto, sin necesidad de un mandato judicial.

