Ciudad de México— La senadora Xóchitl Gálvez reprobó que los trabajadores del Senado de la República no tengan derecho prestaciones laborales como seguro social, fondo de ahorro ni prestación de vivienda.Tras avalar en el Senado el proyecto de Presupuesto para ejercer en 2019 un gasto de 3.9 millones de pesos, la legisladora celebró que se ahorren mil 200 millones de pesos, pero se pronunció en contra de que más de 500 trabajadores de la Cámara alta no tengan acceso a prestaciones laborales."Que bueno que se ahorren mil 200 millones de pesos, pero no a costa de los trabajadores. Está bien la austeridad y aquí sí nos bajamos mil 200 millones de pesos. Tenemos un presupuesto simular al de 2014, pero no les estamos dando las prestaciones a los trabajadores. Yo voy a seguir insistiendo en que los trabajadores del Senado tienen que tener prestaciones", señaló.Incluso, la senadora convocó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que realice una auditoría al Senado en relación con los derechos laborales que cubre a sus trabajadores."Si lo hace un privado, el IMSS le caería de inmediato y lo multaría, cómo es posible que el Senado lo haga si es un órgano público. Es más, yo invito al IMSS a que haga una auditoría al Senado a ver cómo nos va", apuntó.Los trabajadores del Senado, dijo, no tienen derecho a seguro social, a prestación de vivienda o fondo de retiro pese a que pasarán seis años de su vida en ese órgano legislativo.En caso de un accidente, subrayó, podrían demandar a la Cámara alta y ganarían la demanda."Ojalá que esos ahorros se vayan a que nuestros trabajadores tengan todas las prestaciones porque estamos violando la ley y eso a mí me apena porque aquí hacemos leyes. Me parece lamentable que, si somos el lugar donde hacemos las leyes, no tengamos a nuestros trabajadores asegurados", agregó.