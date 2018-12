Acusan a secretarios de Salud de fallar en el combate a la diabetes

Ciudad de México.- Que en México predomine la obesidad y la diabetes ha sido el resultado del fracaso de los titulares de la Secretaría de Salud, por lo que el reto para la siguiente administración es disminuir estos índices y no corresponder al interés de las industrias de alimentos chatarra y refresqueras, aseguró Eduardo Meaney Mendiolea, médico integrante de la Academia Nacional de Medicina."La medicina mexicana es un desastre, es una vergüenza la actitud de los más recientes secretarios de estado, se debe detener los grandes problemas nacionales que son la obesidad, que acompaña la diabetes”, consideró durante la presentación del libro ‘El médico, su entorno y la ética profesional’.El investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) criticó que los sectores de salud han evadido la realidad del aumento de la prevalencia de mortalidad de la diabetes, pues dijo, que desde 1939 a la fecha incrementó más de mil 600 veces la mortalidad por esta enfermedad."Estos datos los estuvieron constando, secretario tras secretario y no hicieron nada para parar el acúmulo de obesidad que está acompañando la diabetes”, señaló.El cardiólogo consideró que en México debe existir un aumento al costo de bebidas azucaradas y refrescos, que realmente impacte en su consumo."Si no regulamos el consumo energético difícilmente vamos acabar con la obesidad”, dijo.Meaney Mendiola consideró que los médicos del país necesitan de un órgano autónomo que los respalde en la práctica y garantice sus derechos laborales."Nos hace falta un gran colegio nacional que se enfrente al poder público, que represente los intereses de los médicos”, concluyó.

