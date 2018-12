Amparan a exfiscal que fue duartista

Ciudad de México— Un tribunal colegiado otorgó un amparo al exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, contra la prisión preventiva oficiosa que le dictó una juez de control por entorpecer una investigación y apoyar la evasión de la justicia de responsables de desaparición de personas.Esta noche, los abogados de Bravo Contreras, fiscal general en el sexenio del exgobernador Javier Duarte, darán a conocer la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo, con residencia en Ciudad de México, en la que se establece una serie de transgresiones en el caso del detenido y violación a sus derechos humanos.El amparo señala dos violaciones al proceso de Bravo.La primera es que al momento de su detención, el 17 de junio de 2018 en la capital del País, se encontraba bajo una suspensión provisional otorgada en el proceso constitucional de amparo, por lo que no podía ser aprehendido.La otra es que la juez de control Alma Sosa no estaba en condiciones para fijar la prisión preventiva a Bravo, dado que el juzgado de amparo no emitió un pronunciamiento para que dejara de surtir efecto la suspensión concedida al imputado.Los abogados de Bravo informarán sobre la resolución en conferencia de prensa en Xalapa y, con ello, esperan que en las próximas horas el exfiscal general deje la prisión de Pacho Viejo.La Fiscalía General, encabezada actualmente por Jorge Winckler, afirmó que cuenta con "pruebas contundentes" contra el exfuncionario.Indicó que Bravo ordenó, en enero 2016, a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 19 cuerpos localizados en la barranca La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata.Según testigos, abundó la Fiscalía, ese lugar era utilizado para "arrojar" a víctimas de desaparición presuntamente a manos de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.Recordó que fueron encontrados en la barranca los restos de esas 19 personas, sin embargo, el entonces Fiscal habría dado la instrucción de reportar el hallazgo de sólo 6 cuerpos.La Fiscalía detalló que uno de los cadáveres ocultados fue llevado a la localidad de Santa Ana, Municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado.Una de las víctimas fue un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien el día 12 de enero de 2016 habría sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.