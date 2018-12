Morena acusa a PAN de querer desprestigiar a magistrado por caso Puebla

Ciudad de México— Partidos integrantes de la “Coalición por Puebla al Frente” (PAN, PRD, MC, Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla) pretenden desprestigiar al magistrado José Luis Vargas Valdez porque ha propuesto la anulación de la elección para gobernador en esa entidad, informó El Universal.Mediante un comunicado, la dirigencia morenista informó que el PAN intenta deslegitimar el proyecto de resolución que impide la consumación del fraude electoral más grande en la historia de Puebla. “Estamos seguros que en los próximos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarará improcedente este intento panista de obstruir la justicia electoral, al no tener ninguna base legal para fundar los argumentos planteados”.El 3 de diciembre, el representante de la “Coalición por Puebla al Frente” y del PAN presentó escrito ante la Sala Superior del TEPJF, para solicitar el impedimento del magistrado José Luis Vargas Valdez para conocer de los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con claves de expedientes SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018 acumulados, ambos relacionados con la solicitud de nulidad de la elección de la gubernatura en el estado de Puebla.Expusieron que con la publicación del proyecto de resolución de estos juicios, “el magistrado Vargas vulneró el deber de confidencialidad de las partes, con lo cual, supuestamente, se puso en duda su imparcialidad y objetividad, ya que a partir de la publicación del proyecto prejuzgó el asunto”, situación que a juicio del PAN actualiza una causal de impedimento para conocer de los juicios.Se menciona que las consideraciones expuestas por el representante de la Coalición y del PAN son incorrectas, y por tanto insuficientes para que se declare impedido al magistrado Vargas Valdez.“Por un lado, no existe previsión expresa de causal de impedimento la publicación de proyectos de sentencias, por otro lado, la publicación de un proyecto previo a su discusión y aprobación, además de tener fundamento legal, es una práctica común que llevan a cabo la mayoría de los Tribunales en México. Lo cual no es ajena al TEPJF de la Federación quien también ha publicado, inclusive a través de la red social Twitter proyectos de sentencia, con lo cual se hacen efectivos los principios de transparencia y de justicia abierta, sobre todo cuando se trata de asuntos de trascendencia para la justicia electoral y para la sociedad como es lo relativo a la validez de una elección como en el presente caso, donde no solamente la sociedad, sino diversos actores políticos deberán preparase y prever las siguientes acciones que se tomarán si se llega a aprobar el proyecto de anulación de la elección”.Señala que de ninguna manera la difusión del proyecto puede considerarse como una conducta que atente contra los principios de imparcialidad y objetividad como lo pretende hacer ver el PAN para solicitar el impedimento referido. Es incorrecto la apreciación que realiza el PAN referente a que con la publicación del proyecto de resolución el magistrado Vargas prejuzgó sobre el asunto.“Es incorrecta la afirmación panista porque el proyecto de resolución es producto del estudio de las constancias que integran los expedientes y con base en ello fijó su posición en el sentido de anular la elección”.Finalmente se menciona que el escrito presentado por el PAN pretende desprestigiar a un magistrado que ha propuesto un proyecto contrario a los intereses de la “Coalición por Puebla al Frente” y que busca deslegitimar el proyecto de resolución que declara la nulidad de la gubernatura de Puebla y la revocación de la constancia de mayoría que ilegalmente le fue otorgada a su candidata.

