Ciudad de México— Una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que prohíbe la contratación de menores de 15 años y establece otras medidas para trabajadores del hogar llegó al Pleno del Senado.La propuesta fija para casos de adolescentes mayores de 15 años jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales.Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, luego de ser presentada por los grupos parlamentarios del PRI, Morena, PAN, PVEM, PT y PRD.La propuesta indica que la contratación a estos puestos deberá de ser por escrito y tendrá que incluir la dirección del lugar de trabajo habitual; fecha de inicio, duración y término; tipo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, según sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento, cuando procedan.Las jornadas de trabajo no podrán exceder más de ocho horas diarias y cuando excedan deberán de considerarse como horas extras, en el caso de personas trabajadoras que residan en el domicilio donde laboran.Se plantea que las trabajadoras del hogar deberán contar con prestaciones establecidas en la ley como vacaciones, prima vacacional, pago pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo."Terminemos con las normas que imprimen tintes de superioridad e inferioridad entre empleada y patrón o patrona", afirmó Xóchitl Gálvez, del PAN.La Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Mícher, aseguró que estas reformas representan un enorme avance para las trabajadoras del hogar, sin embargo, señaló que el pendiente más urgente de México, es ratificar el Convenio 189 de la OIT.Por su parte, la Directora General del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Marcelina Bautista, agradeció a las senadoras su apoyo para que sus derechos sean reconocidos y demandó gozar de derechos como cualquier otro trabajador y dejar de sufrir acoso sexual.Las trabajadoras del hogar organizadas en México tienen al menos dos décadas exigiendo sus derechos laborales y la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2011 el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las y los Trabajadores Domésticos y aunque México es país firmante, aún no ha ratificado dicho convenio porque el Ejecutivo no lo ha remitido para ese fin al Senado.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2018, había 2 millones 248 mil 814 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, considerando el servicio doméstico remunerado de los hogares como empleo informal, pues se realiza bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.Nueve de cada diez personas ocupadas en trabajos domésticos, son mujeres.

