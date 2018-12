Registra Los Pinos casi 100 mil visitantes

Ciudad de México— En su tercer día abierto al público como recinto cultural, la otrora Residencia Oficial de Los Pinos registra un menor flujo de visitantes, pero la sorpresa sigue por lo alto.Aunque, de acuerdo con algunos trabajadores, lo previsto era volver a abrir hasta el fin de semana para evaluar posteriormente los días y horarios de apertura, bastó una gran demanda -30 mil asistentes el sábado y 60 mil el domingo- para dar nuevamente la bienvenida a la ciudadanía este martes."Ayer nos llegó la instrucción de la Secretaria (de Cultura, SC) de que esto tiene que estar abierto", precisa un empleado adscrito a la dependencia, y quien entrega volantes que detallan el recorrido por el Museo del Estado Mayor Presidencial, la Calzada de los Presidentes y las casas Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y Lázaro Cárdenas.Hacia las 15:00 horas se estimaba un aproximado de 9 mil visitantes decididos a explorar el espacio que fungió como hogar de 13 presidentes de la República."A pesar de que es un día laboral, la expectativa de la visita ha generado mucha afluencia. Eso nos da mucho gusto", cuenta una de las organizadoras.Al igual que el fin de semana, los reciben los militares, quienes les extienden un saludo, en su mayoría sonrientes, celebrando el triunfo de poder ver rostros nuevos en un recinto tan emblemático y sus áreas, a las que en ocasiones ni ellos podían acceder."La verdad es una satisfacción bonita, porque después de no haber pasado hasta aquí, o sea, nada más estar por fuera, entrar, estar adentro y conducir a la gente, la verdad es algo muy bonito", comparte una militar, quien confirma que también este lunes fueron notificados que el recinto se abriría al público desde este martes."Muy respetuosos son los que están orientando ahorita a toda la gente, dan explicaciones... Muy buena recepción", apunta el médico Gerardo Navarro sobre los soldados, quienes a ratos fungen incluso como fotógrafos a petición de la gente.En el terreno que había estado restringido para la familia, el personal y los invitados del Presidente, ahora se pasean libremente jóvenes, adultos mayores, personas en sillas de ruedas, familias completas, parejas, nacionales y extranjeros, y hasta nutridos grupos de estudiantes que corren frente a las estatuas de Ernesto Zedillo o Gustavo Díaz Ordaz.No existe ya un programa musical que ofrecer a los asistentes, pero no parece importar nada más que conocer y registrar con el celular el espacio que hasta hace unos días ocupaba Enrique Peña Nieto, y que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, decidió abrir al público."Ahora sí que nos sacamos la lotería con él (López Obrador). Otros no dejarían que ni asomáramos la nariz por la reja", comparte Luis, quien vino desde Cuautitlán Izcalli, aprovechando su día de descanso.En la Casa Miguel Alemán, la estrella del recorrido, hay que hacer fila cada media hora para poder entrar y apreciar el inmobiliario, los salones y las obras de arte con detenimiento."¡Guau, qué hermoso!", lanza una niña, apenas cruza las puertas."¡Mira! ¡Ésta era la mera cueva! Vamos a tomarnos la foto", expresa a su familia un hombre mayor.Hasta el momento, el ambiente en Los Pinos ha sido de cordialidad, sin incidente alguno, expone Isaac Masri, parte del equipo que participa en la iniciativa de adecuar el sitio en un centro cultural."Ha sido una respuesta muy cívica, muy ordenada. La gente se ha hecho responsable de su basura, de lo poco que traen: no tenemos botes y no encontramos un solo papel. La gente no corta las filas, respeta, y realmente han estado muy interesados en descubrir la Residencia Oficial".Sobre el futuro del nuevo complejo cultural, Masri asegura que, aunque aún no se define quien vaya a quedar al frente, ya se empiezan a esbozar los programas culturales que ahí se ofrecerán."De momento vamos a continuar como estamos, y ya para el año próximo estaremos, ya estamos, trabajando en el programa cultural, pero lo daremos a conocer más adelante."Vamos a estar viendo lo que ocurra en esta primera semana, cada día es una experiencia nueva, y vamos a estar viendo la afluencia: qué tanto baja en las próximas semanas, en la época de vacaciones, para poder definir el destino, espacios y programas culturales que vamos a tener."Los Pinos para todos" es el lema de este triunfo, y todos continúan viniendo para celebrarlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.