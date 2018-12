No vamos a confrontarnos con gobernadores: AMLO

Luego de las amenazas de Gobernadores de recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tirar a los "superdelegados", el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están en su derecho de inconformarse, pero él mantendrá su postura."No vamos a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los Gobernadores, es mano franca", sostuvo en su conferencia de prensa matutina.Al Gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, le respondió que hablará con él hasta que asuma el cargo, mientras tanto, le recordó que Jalisco es uno de los estados con mayor inseguridad."Cuando el tome posesión vamos a establecer comunicación, pero está muy claro en que hay delitos del fuero común y federal y cada Gobierno debe atenderlos", dijo."Si se da, muy bien, si no se acepta, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde".El Mandatario se reúne esta tarde con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a quienes, afirmó, les informará que seguirán percibiendo sus participaciones federales y cumplirá con los compromisos que hizo para los estados."Acerca de sus posturas, si aceptan o no lo de la Guardia Nacional, están en su derecho de manifestarse, nosotros somos respetuosos de todo, más cuando se trata de autoridades estatales", aseguró."Hay que aclarar de que se trata del Gobierno federal, es nuestra responsabilidad, si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida, si no están de acuerdo, ellos tienen su derecho a actuar con libertad de acuerdo con la soberanía de los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso al Poder Judicial, entonces somos respetuosos de eso", dijo.El Jefe del Ejecutivo informó que hoy enviará al Senado la iniciativa para reformar el artículo 108 Constitucional para eliminar el fuero al Presidente."Hoy envío la primera iniciativa al Senado para la reforma del artículo 108 de la Constitución y suspender el fuero del Presidente de la República, que desde la Constitución de 1857 solo podía ser juzgado por delitos de traición a la Patria", anunció.Con dicha propuesta, el Presidente podrá ser juzgado por cualquier delito aún estando en funciones, explicó.

