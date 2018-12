Ciudad de México- La senadora Xóchitl Gálvez (PAN), presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe la contratación de adolescentes menores de 15 años de edad, así como otorgar todos los derechos y prestaciones sociales a las trabajadoras del hogar.La propuesta que contó con el respaldo de las legisladoras de todos los grupos parlamentarios, señala que si bien la legislación laboral mexicana reconoce al trabajo del hogar remunerado desde la Constitución, en la realidad el marco jurídico es “limitado y restrictivo”. Provocando que sea interpretado “inadecuada e injustificadamente” por los jueces, en contravención a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, situación que ha acarreado la violación a los derechos de dicho sector de la población laboral, señala el texto. Al presentar la iniciativa, la ex alcalde de Miguel Hidalgo, argumentó que aun cuando el trabajo doméstico ha cobrado relevancia en los últimos años a nivel internacional, se sigue considerando poco importante, debido a que es comparado con el trabajo de carácter económico, por lo que no se da el reconocimiento que merece.Dijo que las actividades del hogar se han desarrollado bajo un entorno de discriminación, y por décadas han sido desarrolladas por mujeres, “en México, 2.3 millones de personas se dedican a ese empleo, de las cuales, 9 de cada 10 son mujeres e históricamente han sido objeto de una discriminación estructural”, expuso.La senadora por el PAN, explicó que esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos, debido a la naturaleza misma de su empleo, pues la mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino como parte de las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres.“Las condiciones que enfrenta este sector laboral son difíciles. Nuestras leyes permiten que trabajen jornadas hasta de 12 horas sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones. Esta situación interactúa, además, con la diversidad de arreglos laborales (‘de planta’, por días, por horas o eventuales). Es decir, las personas trabajadoras del hogar están en una grave situación de vulnerabilidad”, detalló.La propuesta turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, precisa que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2018, había 2 millones 248 mil 814 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, considerando como empleo informal. De cada 100 personas ocupadas más de 93 son mujeres y los hombres se emplean como choferes, vigilantes, porteros y jardineros, todos en casas particulares, se lee en el texto.La senadora y presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló que la iniciativa es una muy buena muestra de que para la mayoría de quienes integran el Senado, las causas de la gente están por encima de las causas de partidos y de las diferencias que en muchos temas los separan. La propuesta fue respaldada por la senadora Malú Micher de Morena, Alejandra Lagunes de Verde Ecologista, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano.

