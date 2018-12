El programa IMSS-Prospera, que ahora se llamará IMSS-Bienestar, absorberá de manera gradual los recursos del Seguro Popular con el objetivo de convertirse en el organismo operativo de la universalización de los servicios de salud.Germán Martínez, quien asumió ayer como nuevo titular del Seguro Social, dijo que deberá haber más recursos en el programa IMSS-Bienestar.Parte del Seguro Popular se va al IMSS-Bienestar. Es cambio presupuestario y cambio de actitud. La prioridad en el IMSS es con los más pobres, con los que no tienen derechohabiencia formal”.Explicó que se va a contribuir a igualar la puerta de acceso de ese instituto para todos los mexicanos, lo que podría implicar cambios a la Ley del IMSS, a su reglamento e, incluso, a la Constitución.El dinero del Seguro Popular será transferido como lo ordene la Cámara de Diputados y la cobertura se ampliará a Colima, Aguascalientes, Quintana Roo y Tabasco.HABRÁ IMSS PARA TODOSSerá el organismo operativo de la universalización de los servicios de saludIMSS con déficit de doctores y de enfermeras, de camas y en grave crisis de atención hacia las personas, el nuevo titular del Seguro Social, Germán Martínez, informó que el programa IMSS-Prospera, que ahora se llamará IMSS-Bienestar, y que atiende a 13.1 millones de mexicanos, absorberá de manera gradual los recursos del Seguro Popular para convertirse en el organismo operativo de la universalización de los servicios de salud que arrancará en Veracruz.La principal diferencia es que debe haber más recursos en el IMSS-Bienestar; que parte del Seguro Popular se va al IMSS-Bienestar, ése es uno de los temas, no es de discurso, ni cambio de nombre, es cambio presupuestario y cambio de actitud. La prioridad, la opción preferente, no exclusiva, ni excluyente en el IMSS es con los más pobres, con los que no tienen derechohabiencia formal, la población abierta que se atienden en el IMSS”, dijo.—¿Y el Seguro Popular seguiría existiendo?, se le cuestionó.—De manera gradual lo vamos a tomar en el IMSS Bienestar, respondió.En su primer acto público para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, después de rendir protesta como director general del IMSS ante el Consejo Técnico , Germán Martínez expuso que al límite de sus fortalezas, esfuerzos personales y financieros, el Seguro Social va contribuir a igualar la puerta de acceso del IMSS para todos los mexicanos, lo que podría implicar cambios a la ley del IMSS, a su reglamento e incluso a la ConstituciónEso qué quiere decir frente al IMSS ordinario, vamos a cuidar financiera y responsablemente al IMSS ordinario, el IMSS tripartita, al IMSS que se subvenciona de las cuotas obrero patronales, al IMSS que es para asegurados, que es para derechohabientes que le pagan una parte de su seguridad social a esta institución, pero que también, y esto es parte de la esencia de este movimiento, de esta cuarta transformación, habrá ajustes razonables”, detalló ante el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de Bienestar María Luisa Albores.En entrevista posterior, Germán Martínez explicó que de manera gradual y como lo ordene la Cámara de Diputados, el dinero del Seguro Popular será transferido al IMSS-Bienestar y que la cobertura se ampliará a Colima, Aguascalientes, Quintana Roo y Tabasco, donde actualmente no se cuenta con el programaMartínez adelantó que a más tardar en 30 días se tendrá una evaluación puntual de la situación que enfrenta la institución. Sin embargo, destacó que de manera preliminar se detectó que si bien hay un mayor número de asegurados, existe un gran déficit en infraestructura y casos puntuales de corrupción.La situación del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una grave crisis de atención a las personas y a los derechohabientes. Hay en el IMSS corrupción, sí y se las voy a decir puntualmente cuando la vaya encontrando. De antemano les digo que sí tengo preocupación en muchas zonas, y muchos lugares del país y en muchas zonas del Instituto Mexicano del Seguro Social”, comentóSobre el tema de las pensiones reconoció que le preocupa la sustentabilidad, pero aseguró que por el momento están garantizadas.Afirmó que en menos de seis meses habrá resultados en todo el programa de reconstrucción que está pendiente desde el temblor del 19 de septiembre del año pasado.

