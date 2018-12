Relajan requisitos para ser jefe del SAT

Ciudad de México— A partir de mañana 5 de diciembre de 2018, entra en vigor las modificaciones que aprobó el Congreso a la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante la cual se flexibilizan los requisitos para ocupar el puesto de jefe del órgano recaudador de impuestos, informó El Universal.En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se reforman las fracciones II y IV del artículo 13 de la Ley del SAT. Antes de los cambios, la fracción II era requisito para ser jefe del SAT: Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera. Con los cambios ahora se elimina la exigencia de haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio; ahora se establece que debe poseer al día de la designación, título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, contaduría o materias afines, con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. También que tenga experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia relacionada. En la fracción IV, se ponía como restricción, no desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia. Con la reforma se agrega no desempeñar comisión o empleo en órganos autónomos constitucionales. Hasta este momento, el nuevo gobierno no ha hecho ningún nombramiento para ocupar el cargo de jefe del SAT. Se mencionan el nombre de Margarita Ríos Farjat, una regiomontana poeta y abogada con maestría en Derecho Fiscal. También se había mencionado a Rosalinda López, hermana del gobernador electo de Tabasco, Payambe López, y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón.

