Ciudad de México— A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, la diputada federal de Puebla por el Partido Encuentro Social, Nay Salvatori, pidió a sus seguidores depositar un peso a su cuenta personal con el objetivo de apoyar al “Pollotón”, informó El Universal.El “Pollotón”, según la legisladora, tiene como fin comprar “miles de pollos” para estas fiestas decembrinas y repartirlos en las comunidades marginadas.La diputada aseguró que la aportación es voluntaria. La diputada aseguró que la aportación es voluntaria.La diputada aseguró que la aportación es voluntaria.“Yo voy a hacer todo con tickets, no crean que me lo voy a clavar y después me van a ver en Dubai de vacaciones” explicó en el video la diputada del PES.Salvatori aclaró que el dinero lo utilizará para comprar más comida, pero si hay quienes quieran donar en especie serán bien recibidos, sólo que sean pollos rostizados con su arroz, salsa y tortillas.

Viene el pollotón Quien le entra? Tengo más d 200,000 seguidores con un peso q me depositen podremos comprar miles d pollos más pa dar esta navidad a los que menos tienen. Si no puede apóyame compartiendo este mensaje. No. Cta 0467928262 Transferencia 012180004679282626 Bancomer pic.twitter.com/utU0JReBuw — Nay Salvatori (@Naysalvatori) 4 de diciembre de 2018

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.