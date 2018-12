Inquieta a empresarios españoles rumbo económico de México

El Canciller de España, Josep Borrell, afirmó que los empresarios españoles que radican en México están preocupados por decisiones como la de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco."He estado en conversaciones con los empresarios españoles que tienen alguna preocupación por acontecimientos concretos de los que todo el mundo habla", aseveró."Pero en general ven que México tiene un potencial de crecimiento enorme, lo que va a exigir infraestructuras, electricidad, capacidades turísticas, desarrollos y la revolución tecnológica para la que España puede aportar un conocimiento que nos ha colocado en Europa".Aseguró que la suspensión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una decisión que "a todo el mundo le sorprende, le preocupa"."La suspensión de las obras del aeropuerto, en las que estaban involucradas muchas empresas españolas, ha causado la natural preocupación que tiene un empresario que suscribe un contrato para hacer una obra y que a la mitad de la ejecución le dicen que la obra no se va a ejecutar. A todo el mundo le sorprende, le preocupa y sería necio ignorarlo", manifestó el diplomático.Sin embargo, aseveró que, por encima de este acontecimiento, los empresarios españoles están convencidos de que México es una economía con enorme potencial de crecimiento."Cuando uno calcula la electricidad que ustedes necesitarán para desarrollarse y para sacar de la pobreza a los millones de mexicanos que todavía están en ella y por los cuales el Presidente ha demostrado tener una preocupación muy grande, pues infraestructura, electricidad, viviendas y servicios públicos van a estar muy demandados, y España tiene la capacidad empresarial para trabajar en estos terrenos", señaló.Borrell se reunió el 30 de noviembre con empresarios españoles durante su estancia en el País por la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cual también acudió el Rey de España, Felipe VI.El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dijo que el nuevo Gobierno de México ha levantado una enorme atención, particularmente en España, pero también en toda Europa porque ha cambiado el panorama político mexicano."La voluntad decidida de hacer reformas y cambios en el País para que lo hagan más justo, eso naturalmente para el actual Gobierno español despierta atención, interés y simpatía", expresó.El diplomático indicó que el Presidente de su país, Pedro Sánchez, espera venir a México lo más pronto posible para celebrar una reunión binacional que está prevista y no se ha hecho."El Presidente español me ha encargado que transmita su deseo de ser el primer mandatario europeo que visite México y ya que tenemos pendiente la celebración de esta conferencia binacional pues sería una gran ocasión de celebrarla con los dos nuevos gobiernos juntos".Borrel señaló que México tiene sus mayores retos en la violencia, la desigualdad y la pobreza."Un número importante está en la pobreza extrema. Ambas cosas van vinculadas, usted no puede pretender vivir en paz en un mundo que no es justo. La voluntad de combatir ambas cosas a la vez es lo que nos parece la aportación del nuevo Presidente mexicano", afirmó.Detalló que el País tiene todos los problemas que América Latina, la región que, dijo, sigue siendo la más desigual, violenta y que al mismo tiempo tiene los vínculos sociales más débiles porque es donde hay menor socialización de recursos."Hay relaciones fiscales muy bajas, muy pocos recursos socializados, y para construir una sociedad pacífica hay que hacer un mayor esfuerzo de solidaridad", aseveró."Es la experiencia española, al menos. Nosotros, desde que acabó la dictadura, hemos construido una sociedad mucho más cohesionada y donde han desaparecido muchas de las tensiones históricas, en buena medida porque hicimos un esfuerzo de solidaridad a través de instrumentos fiscales".

