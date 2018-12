Ciudad de México— Un juzgado federal concedió una suspensión al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que ordena frenar la “Expo Impunidad, el saqueo de César Duarte, protegido del régimen”, que inauguró en la Ciudad de México el actual mandatario chihuahuense Javier Corral.La exposición se presenta en la Casa Chihuahua de la Ciudad de México, donde se exponen fotografías, videos y gráficas y el proceso que se le sigue a Duarte, además de que se asegura que el ex presidente Enrique Peña Nieto le brindó protección.El juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México otorgó la suspensión al exgobernador, para salvaguardar sus derechos que no son susceptibles en dinero, pues se podría afectar su honor, reputación u ocasionar descrédito en el ámbito profesional y personal.“Ello porque, se insiste en que una vez que los datos expuestos en la Expo Impunidad sean consultados u observados por determinada persona, le generan cierta imagen desfavorable en mayor o menor medida hacia el ahora quejoso, por lo que se estima conceder la medida cautelar…lo que además tiene sustento en el hecho de que es procedente darle efectos retroactivos a la suspensión, en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo”.El juzgado señaló la publicación en los medios de comunicación del contenido de dicha exposición, puede afectar irreversiblemente el derecho del exgobernador a la presunción de inocencia, así como al de su propia imagen.En noviembre pasado, un Tribunal Federal otorgó un amparo al ex gobernador de Chihuahua, el cual puede abrir la puerta para que la Fiscalía General de la citada entidad revele la identidad de los testigos protegidos que declararon contra César Duarte y que lo incriminaron en un supuesto desvío de 2 millones 420 mil pesos en agravio de las arcas estatales.Asimismo, se precisó en la sentencia que dicha figura de testigos protegidos no pasó por un control judicial. Por esta razón se dejó sin efecto la orden de aprehensión por el presunto delito de peculado agravado fue emitida el 17 de junio de 2017.El Segundo Tribunal Colegiado en el Estado de México revocó la resolución dictada en primera instancia, tras considerar que no se fundamentó ni motivó porqué se debe reservar la identidad de los testigos, máxime cuando no se está ante un caso de delincuencia organizada.César Duarte argumentó a través de su defensor Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, que la orden de aprehensión librada en su contra, vulnera su derecho humano al debido proceso, ya que, al no conocerse la identidad de los testigos no es posible determinar la idoneidad de su dicho.